Андрей Ватутин о целях на сезон: «Место в тройке должно быть для ЦСКА минимумом»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о задачах команды в новом сезоне Лиги ВТБ.

«Не люблю разговаривать лозунгами, предпочитаю быть реалистом и называть вещи своими именами. Мы, как всегда, хотим побеждать, но не располагаем прежними финансовыми возможностями, «глубины» состава не хватает, конкуренты сильны, как никогда. Тот же «Зенит» по составу на бумаге выглядит, как команда плей-офф Евролиги.

Но вы знаете, что не деньги решают все, и мы будем пытаться это доказать. Считаю, место в тройке должно быть для нас минимумом, от которого будем отталкиваться. Не исключено, что нас ждет сложное начало сезона, травмы ряда игроков серьезно повлияли на предсезонную подготовку команды и форму, нужно время, чтобы все это сбалансировать. Любая травма в этом сезоне может сильно повлиять на итоговый результат», – считает Ватутин.

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2 комментария

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Поникший Руй
Правильно, стели соломинку
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Александр
"вы знаете, что не деньги решают все, и мы будем пытаться это доказать." - от денег уже отказались?)
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