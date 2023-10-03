Андрей Ватутин о целях на сезон: «Место в тройке должно быть для ЦСКА минимумом»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о задачах команды в новом сезоне Лиги ВТБ.

«Не люблю разговаривать лозунгами, предпочитаю быть реалистом и называть вещи своими именами. Мы, как всегда, хотим побеждать, но не располагаем прежними финансовыми возможностями, «глубины» состава не хватает, конкуренты сильны, как никогда. Тот же « » по составу на бумаге выглядит, как команда плей-офф Евролиги.

Но вы знаете, что не деньги решают все, и мы будем пытаться это доказать. Считаю, место в тройке должно быть для нас минимумом, от которого будем отталкиваться. Не исключено, что нас ждет сложное начало сезона, травмы ряда игроков серьезно повлияли на предсезонную подготовку команды и форму, нужно время, чтобы все это сбалансировать. Любая травма в этом сезоне может сильно повлиять на итоговый результат», – считает Ватутин.

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