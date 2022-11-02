Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и Антон Лиссов посетили матч «Зенита» с ЦСКА в Лиге ВТБ
Центральная игра тура Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА (80:85) привлекла внимание нескольких известных спортсменов и телевизионных персон.
На матче присутствовали футболисты «Зенита» Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и Густаво Мантуан, фигуристка Елизавета Нугуманова, хоккеист СКА Николай Прохоркин, а также игрок молодежной сборной россии по хоккею Матвей Мичков.
Кроме того, встречу посетили экс-вокалист группы LIttle Big Антон Лиссов, игроки телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов и Денис Потехин, спортивный комментатор Алексей Ярошевский.
Шахтер пришел на матч прямо из забоя – стал интернет-сенсацией и получил билеты в первый ряд
Фото: «Фонтанка.ру»
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