Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и Антон Лиссов посетили матч «Зенита» с ЦСКА в Лиге ВТБ

Центральная игра тура лиги ВТБ между «Зенитом» и (80:85) привлекла внимание нескольких известных спортсменов и телевизионных персон.

На матче присутствовали футболисты Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и Густаво Мантуан, фигуристка , хоккеист СКА Николай Прохоркин, а также игрок молодежной сборной россии по хоккею .

Кроме того, встречу посетили экс-вокалист группы LIttle Big Антон Лиссов, игроки телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов и Денис Потехин, спортивный комментатор Алексей Ярошевский.

Шахтер пришел на матч прямо из забоя – стал интернет-сенсацией и получил билеты в первый ряд

Фото: «Фонтанка.ру»