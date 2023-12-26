Генменеджеры Лиги ВТБ выбрали лучшего тренера. Паскуаль получил 6 голосов

Теги ЦСКА Этторе Мессина Андрей Ватутин УНИКС Зенит Велимир Перасович Евгений Богачев Андрей Ведищев Йовица Арсич Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Генеральные менеджеры Лиги ВТБ выбрали лучшего тренера турнира.

Генеральные менеджеры 14 клубов Единой лиги ВТБ приняли участие в опросе и ответили на важные вопросы о турнире и российском баскетболе.

Хавьер ПаскуальЗенит») получил 6 голосов в номинации «лучший тренер в Лиге сейчас». 3 голоса у Велимира Перасовича (УНИКС), по 2 у Эмила Райковича (ЦСКА) и Йовицы Арсича («Енисей»), 1 получил Олег Киселев из «Астаны».

В номинации «лучший тренер в истории Лиги» больше всего голосов у Этторе Мессины (5). Димитрис Итудис получил 4 голоса.

Андрей Ведищев («Локомотив-Кубань», 4 голоса) опередил конкурентов как лучший менеджер/руководитель Лиги ВТБ. По 3 голоса у Андрея Ватутина (ЦСКА) и Евгения Богачева (УНИКС).

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