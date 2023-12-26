Генменеджеры Лиги ВТБ выбрали лучшего тренера. Паскуаль получил 6 голосов

Генеральные менеджеры Лиги ВТБ выбрали лучшего тренера турнира.

Генеральные менеджеры 14 клубов лиги ВТБ приняли участие в опросе и ответили на важные вопросы о турнире и российском баскетболе.

(« ») получил 6 голосов в номинации «лучший тренер в Лиге сейчас». 3 голоса у (УНИКС), по 2 у (ЦСКА) и Йовицы Арсича («Енисей»), 1 получил Олег Киселев из «Астаны».

В номинации «лучший тренер в истории Лиги» больше всего голосов у Этторе Мессины (5). Димитрис Итудис получил 4 голоса.

Андрей Ведищев («Локомотив-Кубань», 4 голоса) опередил конкурентов как лучший менеджер/руководитель Лиги ВТБ. По 3 голоса у Андрея Ватутина (ЦСКА) и Евгения Богачева (УНИКС).