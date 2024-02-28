НБА. «Клипперс» сразятся с «Лейкерс», «Денвер» примет «Сакраменто» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
В Лос-Анджелесе «Клипперс» сразятся с «Лейкерс». Действующий чемпион «Денвер» попытается продлить победную серию в домашней встрече с «Сакраменто».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 февраля, 03.30, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 29 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 29 февраля, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 29 февраля, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 29 февраля, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 29 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
ой девочки я не плачу просто ностальгия в глаз попала