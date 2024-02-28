НБА. «Клипперс» сразятся с «Лейкерс», «Денвер» примет «Сакраменто» и другие матчи

Теги результаты Чикаго Кливленд Даллас Денвер Индиана Клипперс Лейкерс Мемфис Миннесота Новый Орлеан Сакраменто Торонто НБА Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

В Лос-Анджелесе «Клипперс» сразятся с «Лейкерс». Действующий чемпион «Денвер» попытается продлить победную серию в домашней встрече с «Сакраменто».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Новый Орлеан
Дата проведения
29 февраля, 03.30, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Торонто – Даллас
Дата проведения
29 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Миннесота – Мемфис
Дата проведения
29 февраля, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Чикаго – Кливленд
Дата проведения
29 февраля, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Денвер – Сакраменто
Дата проведения
29 февраля, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Клипперс – Лейкерс
Дата проведения
29 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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11 комментариев
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Жаль Джорджа нет, топ матч. В последний раз Клипперс играют на Крипто ком с Лейкерс как домашняя команда. Эх, 25 лет прошло как они вместе арендуют арену. Пипец, как же это давно. Видел пост, что Хэм 25 лет назад вернулся из Испании и играл за Бакс, а Тайрон Лю закончил первый год в составе Лейкерс.
+10
-1
+9
что за вывеска Клипперс – Лейкерс
+5
0
+5
битва за Лос-Анджелес
+4
0
+4
Ответ Nightyork97
Жаль Джорджа нет, топ матч. В последний раз Клипперс играют на Крипто ком с Лейкерс как домашняя команда. Эх, 25 лет прошло как они вместе арендуют арену. Пипец, как же это давно. Видел пост, что Хэм 25 лет назад вернулся из Испании и играл за Бакс, а Тайрон Лю закончил первый год в составе Лейкерс.
матрица1 25 лет назад...
ой девочки я не плачу просто ностальгия в глаз попала
+4
0
+4
Король против старых пердунишек из Клипперс.
+6
-4
+2
Ответ Столичный Чел
Король против старых пердунишек из Клипперс.
Это кто еще старый))
+3
-2
+1
Чикаго - Кливленд - однозначно . надо посмотреть как мы пережили сегодняшний ночной фейерверк .
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вот и посмотрим, кто тут Йокич для богатых, а кто для бедных! Ну или кто Йокич здорового человека, а кто - курильщика.
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Ответ Nightyork97
Жаль Джорджа нет, топ матч. В последний раз Клипперс играют на Крипто ком с Лейкерс как домашняя команда. Эх, 25 лет прошло как они вместе арендуют арену. Пипец, как же это давно. Видел пост, что Хэм 25 лет назад вернулся из Испании и играл за Бакс, а Тайрон Лю закончил первый год в составе Лейкерс.
Кто знает, может не последний матч ЛАК хозяева на крипто.ком - в плей-офф обе команды могут сыграть друг против друга. Давно кстати не было из зарубы, а в эпоху Кавая и ПиДжи пока не было и вовсе
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