НБА. «Клипперс» сразятся с «Лейкерс», «Денвер» примет «Сакраменто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

В Лос-Анджелесе « » сразятся с « ». Действующий чемпион « » попытается продлить победную серию в домашней встрече с « ».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.