Стив Керр и «Голден Стэйт» подписали рекордное продление контракта на 2 года и 35 млн долларов

Стив Керр и «Голден Стэйт» подписали рекордное продление контракта.

Как сообщает ESPN, сделка рассчитана на 2 года и 35 миллионов долларов, что делает Керра самым высокооплачиваемым тренером в истории .

Срок действия контракта Керра истекал в конце сезона-23/24, а продление на 17,5 миллиона долларов позволит ему остаться к клубе до 2026 года. Данное соглашение соответствует оставшимся двум годам в контракте лидера «воинов» Стефена Карри.

Главный тренер «Сан-Антонио» получает за сезон больше Керра, но занимает в техасском клубе также должность президента. Главный тренер «Майами» недавно подписал восьмилетнее продление, по которому будет зарабатывать около 15 миллионов долларов за сезон.

четыре раза приводил « » к чемпионству в НБА.