Стив Керр и «Голден Стэйт» подписали рекордное продление контракта на 2 года и 35 млн долларов
Стив Керр и «Голден Стэйт» подписали рекордное продление контракта.
Как сообщает ESPN, сделка рассчитана на 2 года и 35 миллионов долларов, что делает Керра самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА.
Срок действия контракта Керра истекал в конце сезона-23/24, а продление на 17,5 миллиона долларов позволит ему остаться к клубе до 2026 года. Данное соглашение соответствует оставшимся двум годам в контракте лидера «воинов» Стефена Карри.
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович получает за сезон больше Керра, но занимает в техасском клубе также должность президента. Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра недавно подписал восьмилетнее продление, по которому будет зарабатывать около 15 миллионов долларов за сезон.
Стив Керр четыре раза приводил «Голден Стэйт» к чемпионству в НБА.