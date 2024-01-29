Уилл Бартон: «Слышал только хорошие отзывы о ЦСКА и болельщиках»

Уилл Бартон отреагировал на переход в ЦСКА.

Новобранец армейцев поделился ожиданиями от выступления за российскую команду.

«Прежде всего благодарен за возможность играть за эту команду. Слышал только хорошие отзывы о клубе и болельщиках. Очень рад шансу встретиться с товарищами по команде, тренерами, болельщиками, организацией и замечательными людьми из Москвы. Готов вложить время и силы, чтобы соревноваться и побеждать на высоком уровне. Не могу дождаться момента, когда смогу приехать и начать работать», – заявил .