ЦСКА одержал свою самую крупную победу в сезоне – «+36» в матче с МБА

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В субботу в московском дерби ЦСКА в гостях был сильнее МБА – 88:52.

ЦСКА одержал свою самую крупную победу в нынешнем сезоне («+36»). Ранее личный рекорд столичного клуба был установлен во встрече с «Астаной» («+34») в начале декабря.

Кроме того, армейцы установили личный рекорд сезона по пропущенным очкам, позволив МБА набрать лишь 52 очка. Предыдущий рекорд – 64 очка в матче против «Енисея» на старте сезона.

Лучшим игроком встречи стал Самсон Руженцев, который набрал 21 очко (9 из 11 с игры), сделал 12 подборов, 2 передачи и перехват.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и 22-ю в регулярном чемпионате-2023/24.

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