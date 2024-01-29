ЦСКА подписал бывшего игрока НБА Уилла Бартона

ЦСКА усилил состав бывшим игроком НБА Уиллом Бартоном.

Американский свингмен (33 года, 196 см) подписал с московским клубом контракт до окончания нынешнего сезона. Соглашение вступит в силу после того, как баскетболист пройдет медобследование в Москве.

Для Бартона это будет первый опыт выступлений за пределами США. За плечами 40-го номера драфта НБА 2012 года одиннадцать сезонов в лиге – в составе «Портленда», «Денвера», «Вашингтона» и «Торонто».

провел 679 матчей (286 стартов) в регулярках НБА со средними показателями 11,2 очка, 4,1 подбора, 2,7 передачи при 35,5% трехочковых. В его послужном списке 29 матчей (9 стартов) в плей-офф – 10,0 очка, 4,1 подбора, 1,7 передачи при 33,9% трехочковых.

В 2016 году Бартон участвовал в конкурсе данков в рамках Звездного уикенда .

После завершения минувшего сезона в составе «Торонто» защитник оставался в статусе свободного агента и поддерживал форму регулярными индивидуальными тренировками.