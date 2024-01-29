ЦСКА подписал бывшего игрока НБА Уилла Бартона

Теги переходы ЦСКА НБА Единая лига ВТБ Уилл Бартон Баскетбол

ЦСКА усилил состав бывшим игроком НБА Уиллом Бартоном.

Американский свингмен (33 года, 196 см) подписал с московским клубом контракт до окончания нынешнего сезона. Соглашение вступит в силу после того, как баскетболист пройдет медобследование в Москве.

Для Бартона это будет первый опыт выступлений за пределами США. За плечами 40-го номера драфта НБА 2012 года одиннадцать сезонов в лиге – в составе «Портленда», «Денвера», «Вашингтона» и «Торонто».

Уилл провел 679 матчей (286 стартов) в регулярках НБА со средними показателями 11,2 очка, 4,1 подбора, 2,7 передачи при 35,5% трехочковых. В его послужном списке 29 матчей (9 стартов) в плей-офф – 10,0 очка, 4,1 подбора, 1,7 передачи при 33,9% трехочковых.

В 2016 году Бартон участвовал в конкурсе данков в рамках Звездного уикенда НБА.

После завершения минувшего сезона в составе «Торонто» защитник оставался в статусе свободного агента и поддерживал форму регулярными индивидуальными тренировками.

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25 комментариев
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Неожиданное усиление для ЦСКА, конечно )

По имени - громкое и серьезное усиление, на деле - посмотрим как будет выглядеть без полугодовой игровой практики.
+24
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+23
офигеть 😧 круто! интересно будет за ним последить
+15
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Большой опыт, статистика + возраст, для ВТБ нынешнего вообще отлично, посмотрим, поглядим )
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0
+12
Добро пожаловать! Ждём на площадке! Посмотрим как покажет себя!
+7
0
+7
Может стать настоящим лидером команды и лучшим игроком лиги. Надеюсь, простой не сказался на форме и умениях
+5
0
+5
Ответ kost68
Комментарий скрыт
Затем зачем и другие команды лиги американцев берут!
+5
-1
+4
Недавно же в Денвере неплохо так играл
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+3
Ответ Russ Ivan
Ну да, надо же Минску и Нижнему по 40+ везти, а остальным по 20+...
Вы когда в последний раз ВТБ включали? От Нижнего чудом отскочили в ОТ, Локо регулярно их бьёт. И этого берут, потому что весь сезон нету нормального второго, и эту позицию закрывают коротышки Мело и Уэйр, которые всю жизнь были первыми. В этом году ЦСКА третий по бюджету в лиге. Всё давно изменилось...
+2
0
+2
Меньше двух лет назад в первом раунде ПО в первом матче Денвера и ГСВ команды были ведомы Бартоном (Мюррей был травмирован) и Пулом (Стеф вышел со скамейки после травмы). Бартон набрал 24 очка, Пул - 30.
Теперь Бартон в ЦСКА, а Пул - худший игрок лиги :) Вот ведь как бывает.
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+2
это очень круто для нашей лиги!
но поможет ли такое усиление такому тренеру, как Райкович)
+1
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+1
Ответ Russ Ivan
Ну да, надо же Минску и Нижнему по 40+ везти, а остальным по 20+...
ну вот с Локомотивом 2 раза везли +20 и что в итоге?
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+1
Ответ Russ Ivan
Такое подписание должно быть под ЕЛ, неужели текущий состав не тянет ВТБ?
на уверенную победу в ВТБ - нет
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Ответ Seror
Недавно же в Денвере неплохо так играл
Он сдал резко буквально за 2 года
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Ответ Russ Ivan
В итоге тренер слабый, тот же Базаревич дал бы результат...
дело не только в тренере
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Ответ nikitosdaipoltos
ну вот с Локомотивом 2 раза везли +20 и что в итоге?
В итоге тренер слабый, тот же Базаревич дал бы результат...
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Ответ nikitosdaipoltos
на уверенную победу в ВТБ - нет
Ну да, надо же Минску и Нижнему по 40+ везти, а остальным по 20+...
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Ответ Я из Ленинграда.
.. Был ли кто статуснее? Ждём матчи ЦСКА с командами из верхней части. Неожиданно , конечно .. Если , всё будет в порядке, хотелось бы , что бы задержался подольше. Такие игроки лиге нужны.
ОДжей Мэйо постатуснее наверное
Себаллос так вообще олл-стар
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Вот это ни фига себе! Обычно уже поигравшие в НБА ветераны едут куда угодно, но только не в Россию.
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.. Был ли кто статуснее? Ждём матчи ЦСКА с командами из верхней части. Неожиданно , конечно .. Если , всё будет в порядке, хотелось бы , что бы задержался подольше. Такие игроки лиге нужны.
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Очень интересно будет посмотреть. Надеюсь, как с Фаридом не получится и Бартон станет одним из лидеров ЦСКА.
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Неожиданно! Интересно будет посмотренна него.💪
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33 года всего.. может у него жена русская ?
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