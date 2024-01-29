Эмил Райкович: «Надеюсь, февральский перерыв даст нам возможность встроить Бартона в ЦСКА»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Уилл Бартон Эмил Райкович Баскетбол

Эмил Райкович прокомментировал подписание Уилла Бартона.

Главный тренер ЦСКА отметил, что армейцам понадобится время, чтобы адаптировать экс-игрока НБА к командной системе и европейскому баскетболу.

«Уилл – известный игрок с большим опытом выступлений в НБА. Ему нужно будет подготовиться к европейскому баскетболу, и ему понадобится немного времени, чтобы приспособиться к нему. Надеюсь, февральский перерыв даст нам достаточно времени, чтобы включить его в нашу команду и нашу систему. Надеемся, он поможет достичь наших целей в этом сезоне», – считает Райкович.

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