ЦСКА и «Игокеа» проведут матч на открытом воздухе. На турнир в Республике Сербской приглашен Никола Йокич
Московский ЦСКА станет одним из участников турнира, который посвящен 50-летию клуба «Игокеа» из Боснии и Герцеговины.
Несколько матчей турнира, включая стартовую встречу «Игокеа» – ЦСКА, планируется провести на открытом воздухе.
Площадка возводится в теннисном комплексе, который принимал Открытый чемпионат Сербии.
На турнир в Республике Сербской приглашен знаменитый центровой «Денвера» Никола Йокич, который в этом году стал MVP финальной серии НБА.
Сербский баскетболист пока не дал ответ, откликнется ли на предложение.
Помимо ЦСКА и «Игокеи» в числе шести команд-участниц сербский «Партизан», турецкие «Галатасарай» и «Тюрк Телеком», а также «Хапоэль» из Иерусалима.
Турнир пройдет в Боснии и Герцеговине с 6 по 10 сентября.
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