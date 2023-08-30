ЦСКА и «Игокеа» проведут матч на открытом воздухе. На турнир в Республике Сербской приглашен Никола Йокич

Московский ЦСКА станет одним из участников турнира, который посвящен 50-летию клуба «Игокеа» из Боснии и Герцеговины.

Несколько матчей турнира, включая стартовую встречу «Игокеа» – ЦСКА, планируется провести на открытом воздухе.

Площадка возводится в теннисном комплексе, который принимал Открытый чемпионат Сербии.

На турнир в Республике Сербской приглашен знаменитый центровой « » , который в этом году стал MVP финальной серии НБА.

Сербский баскетболист пока не дал ответ, откликнется ли на предложение.

Помимо ЦСКА и «Игокеи» в числе шести команд-участниц сербский «Партизан», турецкие «Галатасарай» и «Тюрк Телеком», а также «Хапоэль» из Иерусалима.

Турнир пройдет в Боснии и Герцеговине с 6 по 10 сентября.

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