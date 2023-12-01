Мело Тримбл считает, что Йокич не станет примером для подражания в США: «Молодые игроки хотят быть как Уэстбрук или Джейлен Грин»

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл стал гостем шоу на YouTube «Взял Мяч Live».

Американец поделился мнением, что 2-кратный MVP Никола Йокич не сможет стать ролевой моделью для подрастающего поколения в США.

«Сомневаюсь. Йокич прибыл из Европы, а тут играют совсем в другой баскетбол, если сравнивать с Америкой. Молодые игроки в США хотят быть как или , смотрят также и на стиль Кевина Дюрэнта. Сейчас там на подходе самое атлетичное поколение в истории», – заявил Тримбл.