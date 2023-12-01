Мело Тримбл считает, что Йокич не станет примером для подражания в США: «Молодые игроки хотят быть как Уэстбрук или Джейлен Грин»

Теги ЦСКА Денвер НБА Расселл Уэстбрук Единая лига ВТБ Никола Йокич Мело Тримбл Джейлен Грин Баскетбол

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл стал гостем шоу на YouTube «Взял Мяч Live».

Американец поделился мнением, что 2-кратный MVP Никола Йокич не сможет стать ролевой моделью для подрастающего поколения в США.

«Сомневаюсь. Йокич прибыл из Европы, а тут играют совсем в другой баскетбол, если сравнивать с Америкой. Молодые игроки в США хотят быть как Расселл Уэстбрук или Джейлен Грин, смотрят также и на стиль Кевина Дюрэнта. Сейчас там на подходе самое атлетичное поколение в истории», – заявил Тримбл.

13 комментариев
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И это реальная проблема США. Атлетизмом интелект не перебьешь. Толстый Йокич доминирует в лиге атлетикфриков.
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Как будто новость какая то. Вон сколько людей Айверсона и Картера любят, уважают и ценят больше, чем Нэша и Новицки. Так всегда было, есть и будет.

А Брук , на самом деле, отличный пример для молодых. Профессионал и отличный человек. Не вижу тут проблемы.
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Он лучше вас играет в ваш же баскетбол. Ну ок. Равняйтесь на Уэстбрука)
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Как будто что-то плохое. Не знаю насчет Грина, но Расс - отличный чел. Хорошо, если на него равняются.
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Епт! Так Йокичу и сложнее в 5 раз подражать. Попробуйте довести себя до тела соседского увальня, а потом таким пельменем разрывать лучших игроков в мире. Это же уникум. Раньше говорили, что Стефа любят за то, что он как пример субтильного парня со двора, разрывает лигу. Теперь 40летние мужики с пивасом могут также про Джокера говорить. Мой любимый игрок стал
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Рассел идеальный пример для подражания! Достойный и правильный человек! Уникальный баскетболист и личность! Так что все обоснованно сказано. По крайней мере в отношении него!
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"Нежели чем"? Это дно, ребята!
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Ответ nick1700
Епт! Так Йокичу и сложнее в 5 раз подражать. Попробуйте довести себя до тела соседского увальня, а потом таким пельменем разрывать лучших игроков в мире. Это же уникум. Раньше говорили, что Стефа любят за то, что он как пример субтильного парня со двора, разрывает лигу. Теперь 40летние мужики с пивасом могут также про Джокера говорить. Мой любимый игрок стал
не все мужики с пивасом такого роста, ну это как минимум)
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А Йокич. Идти, смотрит на лошадок и переживает))
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Когда это Джейлен Грин стал кумиром молодого поколения?
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Это их проблема если они хотят быть похожими на прыгучего кирпичника, а не на чемпиона.
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Ну вот которые хотят подражать Джейлену Грину, и закончат как Мело Тримбл, в лучшем случае)
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