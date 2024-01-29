Дэмиан Лиллард: «Наибольшего успеха Риверс добился, когда от него были огромные ожидания в «Бостоне». Это напоминает нашу ситуацию»

Дэмиан Лиллард поделился ожиданиями от назначения Дока Риверса.

Звездный разыгрывающий «Бакс» считает, что новый главный тренер подходит звездной команде.

«Все мы знаем, что способен дать Док. Мы слышали, что он говорил, видели его работу в других командах. Мы знаем, что он добивался успеха. Он и сам играл в этой лиге. Посещал школу в этом городе. Он уже давно тренирует. Риверс работал со многими серьезными игроками.

К его мнению прислушиваются. И он будет требовать большего от нашей команды. Он не испугается бросить вызов мне или Яннису, потребовать от нас чего-то. Не побоится сделать этого с Бруком и Крисом.

Мне кажется, наибольшего успеха Док добился как раз в схожей в ситуации, когда от него были огромные ожидания в «Бостоне», – сказал .