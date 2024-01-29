Дэмиан Лиллард: «Наибольшего успеха Риверс добился, когда от него были огромные ожидания в «Бостоне». Это напоминает нашу ситуацию»

Теги Док Риверс Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Дэмиан Лиллард поделился ожиданиями от назначения Дока Риверса.

Звездный разыгрывающий «Бакс» считает, что новый главный тренер подходит звездной команде.

«Все мы знаем, что способен дать Док. Мы слышали, что он говорил, видели его работу в других командах. Мы знаем, что он добивался успеха. Он и сам играл в этой лиге. Посещал школу в этом городе. Он уже давно тренирует. Риверс работал со многими серьезными игроками.

К его мнению прислушиваются. И он будет требовать большего от нашей команды. Он не испугается бросить вызов мне или Яннису, потребовать от нас чего-то. Не побоится сделать этого с Бруком и Крисом.

Мне кажется, наибольшего успеха Док добился как раз в схожей в ситуации, когда от него были огромные ожидания в «Бостоне», – сказал Лиллард.

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4 комментария
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Наибольшего успеха он добился когда у него первого было Большое Трио, которые вопреки его "мастерству" взяли таки чемпионство, которое Дока кормит по сей день
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С тех пор прошло почти 16 лет. Без Тибодо Док регулярно фейлится.
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успокаивают сами себя
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В соседней теме Яннис только-только высунул язык из задницы Чока Риверса.
Кто там следующий на очереди? Лопес, Миддлтон.
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