Рашид Уоллес о Доке Риверсе: «Бакс» не пройдут «Сиксерс». И я поставлю еще больше денег на победу «Филадельфии» со счета 1-3 в серии»

Рашид Уоллес уверен, что «Бакс» не добьются успеха с Доком Риверсом.

«Я просто в шоке. Понимаю, если бы у вас был результат 13-30, тогда – да. Но у вас 30-13, второе место на Востоке. Я уверен, что в «Бакс» что-то произошло, что нам неизвестно, иначе это никак не объяснить. И мы еще не узнаем об этом очень долго. Не знаю, что там случилось, но все выглядит как полная подстава. <...>

Вот что я вам скажу. «Бакс» не пройдут «Сиксерс». Мне все равно. Ноль шансов. Я даже скажу вот что. Если «Сиксерс» встретятся с « » в плей-офф, и мы говорим, допустим, о финале Восточной конференции. Я поставлю больше денег на победу «Сиксерс» в серии со счета 1-3, чем с 0-0.

Это клеймо останется за Доком Риверсом. Когда Док ведет 3-1, он резко схлопывается, как стульчик для пикников», – заявил бывший подопечный в своем подкасте.