Док Риверс о переходе в «Бакс» в середине сезона: «Я бы никому этого не пожелал»

Док Риверс ответил на вопрос, каково возглавлять команду посреди сезона.

«Никогда в такой ситуации не был. Я бы никому этого не пожелал, могу сказать вам точно. Даже за полтора дня все понятно. Это будет вызов. Это вызов, от которого я не отворачиваюсь. Мы должны быстро организоваться. Но нельзя пытаться сделать абсолютно все за одну секунду. Мы находимся в середине сезона, так что нам нужно постараться сохранить наш ритм. Нам нужно кое-что менять, в этом нет никаких сомнений. Начнем работать над этим немедленно.

Не знаю, нужно ли мне что-то доказывать как тренеру, кроме того, что я хочу победить. Мне нравится побеждать. Мне нравится ставить себя в сложные ситуации.

Я прошел через все как тренер. Есть много взлетов, есть падения, и ты продолжаешь работать и учиться на этом. Твоя работа как тренера заключается в том, чтобы заставить некоторых игроков делать то, что они делать не хотят», – поделился Риверс на своей первой пресс-конференции.

Это 25-й сезон подряд, в котором Риверс будет главным тренером, начиная с регулярки-1999/00 с «Орландо». «Бакс» станут пятой командой, нанявшей на пост главного тренера.

«Бакс» с результатом 32-14 идут вторыми на Востоке.