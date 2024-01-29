Яннис Адетокумбо о Риверсе в «Милуоки»: «Непросто согласиться на такую работу. Это говорит о характере Дока»

Яннис Адетокумбо отдал должное Доку Риверсу.

Лидер «Бакс» отметил, что новый главный тренер команды не побоялся занять должность, несмотря на сопутствующее давление.

«Док согласился принять нашу команду по ходу сезона, это о многом говорит. Ты понимаешь, что это за человек. У него есть характер. Непросто согласиться на такую работу.

Когда мы проигрываем, складывается впечатление, что наступил конец света. Когда мы выигрываем «+5», все спрашивают, почему не «+20»? Все это непросто. Постоянно что-то кого-то да не устраивает. Только чемпионского титула будет достаточно. Все примерно вот так у нас сейчас, и это безумие. Но я принимаю такой расклад.

Новый тренер, новая рутина для всех, понадобится время. Но, как мне кажется, для важно объединить коллектив, он делал на этом акцент. Чем лучше мы с этим справимся, тем быстрее достигнем того уровня, к которому стремимся», – считает грек.