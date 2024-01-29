Яннис Адетокумбо о Риверсе в «Милуоки»: «Непросто согласиться на такую работу. Это говорит о характере Дока»

Теги Док Риверс Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо отдал должное Доку Риверсу.

Лидер «Бакс» отметил, что новый главный тренер команды не побоялся занять должность, несмотря на сопутствующее давление.

«Док согласился принять нашу команду по ходу сезона, это о многом говорит. Ты понимаешь, что это за человек. У него есть характер. Непросто согласиться на такую работу.

Когда мы проигрываем, складывается впечатление, что наступил конец света. Когда мы выигрываем «+5», все спрашивают, почему не «+20»? Все это непросто. Постоянно что-то кого-то да не устраивает. Только чемпионского титула будет достаточно. Все примерно вот так у нас сейчас, и это безумие. Но я принимаю такой расклад.

Новый тренер, новая рутина для всех, понадобится время. Но, как мне кажется, для Риверса важно объединить коллектив, он делал на этом акцент. Чем лучше мы с этим справимся, тем быстрее достигнем того уровня, к которому стремимся», – считает грек.

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7 комментариев
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Так говорит как будто Риверс альтруист. Ему дали на блюдце 40млн и достаточно крепкую команду. Повезёт - отлично, не повезёт - тоже хорошо, как минимум деньги остаются
+13
0
+13
О каком характере это говорит? Да блин чуваку, которого казалось бы в ближайшем будущем не подпустят к тренерскому мостику на пушечный выстрел, предлагают жирный контракт и добротную команду с двумя суперзвездами. Это как вытянуть счастливый билет и надо быть очень глупым, чтоб от такого отказаться. А о характере можно будет поговорить во время плей-офф.
+7
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+7
Док: "Расслабься Яннис, после стольких провалов в плэйофф уже ничего не боюсь"
+5
0
+5
Вы это, только потом про свои дифирамбы не забывайте.
+2
0
+2
Это говорит о том, что Док любит бабло
+2
0
+2
Ответ boller_73
Так говорит как будто Риверс альтруист. Ему дали на блюдце 40млн и достаточно крепкую команду. Повезёт - отлично, не повезёт - тоже хорошо, как минимум деньги остаются
Соломку стелит на всякий
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