Яннис Адетокумбо: «Док Риверс – легенда. Надеюсь, что мы сможем добиться успеха вместе»

Яннис Адетокумбо поделился ожиданиями от нового главного тренера Дока Риверса.

« – легенда. У него прекрасная аура, с первой минуты он рассказал нам об ответственности и единстве, которые нам необходимы. Он вселяет уверенность в команду, и я с нетерпением жду совместной работы.

Впереди нас ждут пять тяжелых матчей на Западе, и я не жду, что он сходу начнет победную серию. Это займет время, нам придется что-то изменить в защите, в нападении, в нашей повседневной жизни, во всем. Но пока мы едины, мы можем добиться всего, чего захотим.

Первый матч , который я увидел, был матч «Лейкерс» — «Селтикс» с этим тренером в финале в 2008 году. У нас был старый телевизор, по которому нужно было ударить, чтобы он заработал. Я помню Кобе и Пирса, а также тренеров.

Док Риверс – легенда лиги, он добился многого, и я надеюсь, что мы сможем добиться успеха вместе. Мы уже выиграли один чемпионат и хотим сделать это снова. Он вселяет в нас уверенность, приятно, когда в раздевалке есть такой лидер. Но мы должны предпринять некоторые шаги, чтобы добиться этого», – сказал форвард « ».