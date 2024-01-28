Яннис Адетокумбо: «Док Риверс – легенда. Надеюсь, что мы сможем добиться успеха вместе»

Теги Док Риверс Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо поделился ожиданиями от нового главного тренера Дока Риверса.

«Док Риверс – легенда. У него прекрасная аура, с первой минуты он рассказал нам об ответственности и единстве, которые нам необходимы. Он вселяет уверенность в команду, и я с нетерпением жду совместной работы.

Впереди нас ждут пять тяжелых матчей на Западе, и я не жду, что он сходу начнет победную серию. Это займет время, нам придется что-то изменить в защите, в нападении, в нашей повседневной жизни, во всем. Но пока мы едины, мы можем добиться всего, чего захотим.

Первый матч НБА, который я увидел, был матч «Лейкерс» — «Селтикс» с этим тренером в финале в 2008 году. У нас был старый телевизор, по которому нужно было ударить, чтобы он заработал. Я помню Кобе и Пирса, а также тренеров.

Док Риверс – легенда лиги, он добился многого, и я надеюсь, что мы сможем добиться успеха вместе. Мы уже выиграли один чемпионат и хотим сделать это снова. Он вселяет в нас уверенность, приятно, когда в раздевалке есть такой лидер. Но мы должны предпринять некоторые шаги, чтобы добиться этого», – сказал форвард «Милуоки».

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13 комментариев
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Легенда мемов
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А если не получится, солью и его.
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Ну да, так легендарно выигранные серии как Док никто не сливал
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Насчёт «легенды» вообще не поспоришь!
Но есть нюанс…
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Ответ urloff
Лет’с гоу!
Бро, ты немного опоздал с этой "шуткой". Не знаю где ты был, может быть долгое время пребывал в летаргическом сне, но сейчас уже за эту "шутку" уже минусуют, а не плюсуют.
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Ответ sfrrrR
Бро, ты немного опоздал с этой "шуткой". Не знаю где ты был, может быть долгое время пребывал в летаргическом сне, но сейчас уже за эту "шутку" уже минусуют, а не плюсуют.
Нашли же себе занятие. 😂 И главное как будто над схваткой, но на самом деле впереди всех.
Теперь каждый комментарий буду вам отправлять для ознакомления.
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"Возвращение легенды", получается?)
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Легенда 31 и легенда 32
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Яннис увидел по телевизору Риверса. Ясно понятно.
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Ответ urloff
Нашли же себе занятие. 😂 И главное как будто над схваткой, но на самом деле впереди всех. Теперь каждый комментарий буду вам отправлять для ознакомления.
Ну начнём с того, что я тебя не минусовал за такую-то безобидную xню: я просто предупредил на всякий случай. А во-вторых - тебе ли не пофиг на них, на эти минусы. Да я просто уверен, что пофиг. Как и любому нормальному человеку.
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Ответ sfrrrR
Ну начнём с того, что я тебя не минусовал за такую-то безобидную xню: я просто предупредил на всякий случай. А во-вторых - тебе ли не пофиг на них, на эти минусы. Да я просто уверен, что пофиг. Как и любому нормальному человеку.
Не ставили и не ставили, к чему пояснения!?
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Ответ sfrrrR
Бро, ты немного опоздал с этой "шуткой". Не знаю где ты был, может быть долгое время пребывал в летаргическом сне, но сейчас уже за эту "шутку" уже минусуют, а не плюсуют.
А я поддержу - шутки про Дока вечны, так что, Камон, гайз, летс гоу!
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