Билл Симмонс: «Кровь Буденхольцера и Гриффина на руках Янниса, с Холидэем и Алленом – вообще по локоть в крови. Представьте, если бы то же самое сделал Кевин Дюрэнт»

Теги Эдриан Гриффин Милуоки НБА Кевин Дюрэнт Майк Буденхольцер Дрю Холидэй Билл Симмонс Яннис Адетокумбо Грэйсон Аллен Баскетбол

Билл Симмонс считает, что Яннис Адетокумбо пользуется своей властью в «Милуоки».

«Это всего лишь теория. Возможно, кровь тренера Бада на его руках. Кровь Эдриана Гриффина, возможно, на его руках. С Дрю Холидэем и Грэйсоном Алленом – там уже по локоть в крови. Осознают ли люди достаточно, что Яннис может быть «убийцей» тренеров и партнеров по команде? Стоит ли включать его в элитный список людей, которые устроили хаос в своей собственной организации?

Мы все любим Янниса, он кажется отличным парнем. Но представьте, если бы Кевин Дюрэнт уволил двух тренеров за 8 месяцев и провел все эти обмены. Но для Янниса – это ничего страшного. Одни сверчки на фоне», – высказал мнение эксперт в своем подкасте.

6 комментариев
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Если бы Дюрант привел свою Оклахому к титулу - ему бы точно так же прощали это. 100%. Яннис вообще совершил редкое дело, придя в команду с драфта в качестве первой звезды привел ее к титулу. За последние годы такое удавалось еще только Йокичу и Карри.
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И не поспоришь… в десятку
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А грек не прост таки))
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так и есть, ему просто все прощают. керр плачет про штрафные - клоун, карри плачет про штрафные - по фактам.

эмбиид флоппит - это плакса, ШГА флоппит - это наш франчайз.

эмбиид слился с матча - хлюпик, батлер слился с матча - тафгай готовится к плей-офф.

джордан 11 штрафных за игру - величайший, все остальные 11 штрафных - нытики и хлюпики одновременно.

яннис играет в ГМа - бедняк ищет усиление. Леброн и Кейди играют в ГМа - лохи сами ничего не могут. смотрите не перепутайте
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Ответ fhneh
Если бы Дюрант привел свою Оклахому к титулу - ему бы точно так же прощали это. 100%. Яннис вообще совершил редкое дело, придя в команду с драфта в качестве первой звезды привел ее к титулу. За последние годы такое удавалось еще только Йокичу и Карри.
Ещё Леброн привел команду к титул, которая его на драфте выбрала, правда с ньюансом
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