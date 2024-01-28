Билл Симмонс: «Кровь Буденхольцера и Гриффина на руках Янниса, с Холидэем и Алленом – вообще по локоть в крови. Представьте, если бы то же самое сделал Кевин Дюрэнт»
Билл Симмонс считает, что Яннис Адетокумбо пользуется своей властью в «Милуоки».
«Это всего лишь теория. Возможно, кровь тренера Бада на его руках. Кровь Эдриана Гриффина, возможно, на его руках. С Дрю Холидэем и Грэйсоном Алленом – там уже по локоть в крови. Осознают ли люди достаточно, что Яннис может быть «убийцей» тренеров и партнеров по команде? Стоит ли включать его в элитный список людей, которые устроили хаос в своей собственной организации?
Мы все любим Янниса, он кажется отличным парнем. Но представьте, если бы Кевин Дюрэнт уволил двух тренеров за 8 месяцев и провел все эти обмены. Но для Янниса – это ничего страшного. Одни сверчки на фоне», – высказал мнение эксперт в своем подкасте.
эмбиид флоппит - это плакса, ШГА флоппит - это наш франчайз.
эмбиид слился с матча - хлюпик, батлер слился с матча - тафгай готовится к плей-офф.
джордан 11 штрафных за игру - величайший, все остальные 11 штрафных - нытики и хлюпики одновременно.
яннис играет в ГМа - бедняк ищет усиление. Леброн и Кейди играют в ГМа - лохи сами ничего не могут. смотрите не перепутайте