Билл Симмонс: «Кровь Буденхольцера и Гриффина на руках Янниса, с Холидэем и Алленом – вообще по локоть в крови. Представьте, если бы то же самое сделал Кевин Дюрэнт»

Билл Симмонс считает, что Яннис Адетокумбо пользуется своей властью в «Милуоки».

«Это всего лишь теория. Возможно, кровь тренера Бада на его руках. Кровь Эдриана Гриффина, возможно, на его руках. С Дрю и – там уже по локоть в крови. Осознают ли люди достаточно, что Яннис может быть «убийцей» тренеров и партнеров по команде? Стоит ли включать его в элитный список людей, которые устроили хаос в своей собственной организации?

Мы все любим , он кажется отличным парнем. Но представьте, если бы уволил двух тренеров за 8 месяцев и провел все эти обмены. Но для Янниса – это ничего страшного. Одни сверчки на фоне», – высказал мнение эксперт в своем подкасте.