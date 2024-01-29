Чонси Биллапс: «Стараемся активнее задействовать Деандре Эйтона»
Чонси Биллапс рассказал, что команда хочет получать больше от Деандре Эйтона.
По словам главного тренера «Портленда», для этого в последнее время предпринимаются конкретные усилия.
«Саймонс, Брогдон и Хендерсон прилагают большие усилия, чтобы мяч попадал ему в руки. Это согласованные действия. Нам нужно постараться получить больше от Деандре. И мы это делаем. Он нам очень помогает, он хорош.
Теперь нам нужно убедиться, что мы не забываем и обо всем остальном», – заявил Биллапс.
Эйтон в нынешнем сезоне набирает в среднем 13,2 очка за игру. При этом в трех последних встречах в его активе 18, 20 и 22 очка.