Чонси Биллапс: «Стараемся активнее задействовать Деандре Эйтона»

Теги Чонси Биллапс Портленд НБА Деандре Эйтон Баскетбол

Чонси Биллапс рассказал, что команда хочет получать больше от Деандре Эйтона.

По словам главного тренера «Портленда», для этого в последнее время предпринимаются конкретные усилия.

«Саймонс, Брогдон и Хендерсон прилагают большие усилия, чтобы мяч попадал ему в руки. Это согласованные действия. Нам нужно постараться получить больше от Деандре. И мы это делаем. Он нам очень помогает, он хорош.

Теперь нам нужно убедиться, что мы не забываем и обо всем остальном», – заявил Биллапс.

Эйтон в нынешнем сезоне набирает в среднем 13,2 очка за игру. При этом в трех последних встречах в его активе 18, 20 и 22 очка.

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