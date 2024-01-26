«Блэйзерс» решили не подавать протест на результат матча с «Тандер».

Главный тренер « » заработал удаление в ключевой момент встречи. Специалист был недоволен тем, что за 15,6 секунды до сирены при счете 109:108 судьи зафиксировали пробежку у Малкольма Брогдона. «Блэйзерс» рассчитывали на тайм-аут.

Биллапс получил два технических замечания. «Тандер» реализовали лишь один из двух штрафных, сравняв счет, но затем Джейлен Уильямс исполнил победный бросок – 111:109.

«Портленд» собирался подать протест на исход встречи, но так и не сделал этого, пропустив 48-часовой дедлайн на данную процедуру.

Как сообщает ESPN, данное решение принято руководством «Блэйзерс» в связи с тем, что клубу удалось донести до лиги свое недовольство и разочарование случившимся без подачи протеста.