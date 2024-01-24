«Блэйзерс» подали протест на результат матча с «Тандер».

Главный тренер « » заработал удаление в ключевой момент встречи. Специалист был недоволен тем, что за 15,6 секунды до сирены при счете 109:108 судьи зафиксировали пробежку у Малкольма Брогдона. «Блэйзерс» рассчитывали на тайм-аут.

Биллапс получил два технических замечания. «Тандер» реализовали лишь один из двух штрафных, сравняв счет, но затем Джейлен Уильямс исполнил победный бросок – 111:109.

«У нас оставались тайм-ауты. Арбитры обычно готовы к такому сценарию, к такой ситуации, они об этом знают. Я находился в середине площадки и пытался взять тайм-аут. Очень неприятная ситуация. Мои ребята так усердно работали не для этого. Большое разочарование», – сказал Биллапс после игры.

Главный судья Билл Кеннеди после матча объяснил, что тайм-аут не был предоставлен Биллапсу из-за того, что рефери был сосредоточен на игровом эпизоде непосредственно перед ним, из-за чего ему «непросто» было услышать и увидеть запрос тренера.