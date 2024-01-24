«Блэйзерс» подали протест на результат матча с «Тандер». Биллапс получил два технических и удаление вместо тайм-аута

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«Блэйзерс» подали протест на результат матча с «Тандер».

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс заработал удаление в ключевой момент встречи. Специалист был недоволен тем, что за 15,6 секунды до сирены при счете 109:108 судьи зафиксировали пробежку у Малкольма Брогдона. «Блэйзерс» рассчитывали на тайм-аут.

Биллапс получил два технических замечания. «Тандер» реализовали лишь один из двух штрафных, сравняв счет, но затем Джейлен Уильямс исполнил победный бросок – 111:109.

«У нас оставались тайм-ауты. Арбитры обычно готовы к такому сценарию, к такой ситуации, они об этом знают. Я находился в середине площадки и пытался взять тайм-аут. Очень неприятная ситуация. Мои ребята так усердно работали не для этого. Большое разочарование», – сказал Биллапс после игры.

Главный судья Билл Кеннеди после матча объяснил, что тайм-аут не был предоставлен Биллапсу из-за того, что рефери был сосредоточен на игровом эпизоде непосредственно перед ним, из-за чего ему «непросто» было услышать и увидеть запрос тренера.

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13 комментариев
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Оправдание судейки так себе. Фактически, сознался в своей профнепригодности
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Матрасы на ставках банчат по любому
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Брогдан тоже "молодец", принял мяч в углу (заведомо хреновая позиция), видел, что его даблтимят, и подставился под дабл дриббл. Как-будто новичок зелёный, а не ветеран опытный, бравший лучшего 6-го совсем недавно
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судьи 🤡
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Должна быть переигровка.
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какой же детский сад устроил Биллапс в концовке.....команда ведёт, владение, 15 секунд до конца, и ты выпрашиваешь у судьи технарь, но тебе этого мало - надо второй.......абсолютный непрофессионализм
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+2
С протестом переборщили, обидно, но ошибки судей довольно частое явление в концовках. Это регулярка, не матч уровня плей-офф. Решили поддержать Чонси, окей. Нужно просто как в НФЛ сделать рейтинг судьям, самым косячным не дают судить плей-офф или снимают.
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Товарищи знатоки! А где можно посмотреть статистику по фолам? Как часто команда пробивает их и как часто им пробивают? У меня всегда ощущение, что несмотря на обилие (правильно поставленных) фолов для Шая, в кольцо Тандер всё-таки их чаще бросают. Но местные школоглоры Лейкерс так расплакались, что я аж захотел проверить информацию. А то негоже отбирать у детей конфетку.
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И они правы ежже
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Когда андердоги проигрывают матч в одно-два владения, на ум сразу приходит такая ситуация. Случается более сильная команда и баззер кладёт в кольцо соперника, но то что произошло в матче Тандер и Блейзерс, тоже имеет место быть.
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Ну это *****( крайняя степень недовольства)! А если бы у меня ставка на Портленд стояла)
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