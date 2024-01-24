Чонси Биллапс получил два технических за 15 секунд до конца матча с «Тандер» при «+1». «Блэйзерс» проиграли

Чонси Биллапс заработал удаление в ключевой момент матча с «Оклахомой».

Главный тренер « » был недоволен тем, что за 15,6 секунды до сирены при счете 109:108 судьи зафиксировали пробежку у . «Блэйзерс» рассчитывали на тайм-аут.

получил два технических замечания. «Тандер» реализовали лишь один из двух штрафных, сравняв счет, но затем исполнил победный бросок – 111:109.