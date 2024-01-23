Деандре Эйтон: «Мне нечего доказывать в этой лиге»

Теги Портленд НБА Деандре Эйтон Баскетбол

Центровой «Портленда» Деандре Эйтон заявил, что уже все доказал в НБА.

«Мне нечего доказывать в этой лиге. Я игрок уровня максимального контракта и останусь им», – сказал 25-летний игрок.

Летом 2022 года Эйтон принял предложение «Индианы» о подписании максимального 4-летнего контракта на 133 миллиона долларов. «Финикс» повторил предложение и сохранил центрового.

В сентябре 2023-го «Санз» обменяли Эйтона в «Блэйзерс» в рамках трехсторонней сделки, в результате которой Дэмиан Лиллард отправился в «Милуоки».

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6 комментариев
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игрок максимального контракта и минимальной полезности
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Ещё Эйтону не повезло с тренером , Монти и его личная неприязнь решила многое, но зато Крис Пол подарил ему максималку , как и Монти, после криса Пола они сдулись
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Есть множество других лиг, где нужно будет доказывать, что ты стоишь максимального контракта. CBA, например или Тайваньская лига
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".., а ты мне какие-то... Мне не важно на твои очки, на твои подборы, на твои блоки, там, на твои Олл-стар Уикенды. Я был в этой Лиге бесконечным множеством: и круче Пиппена, и круче Джордана, и круче всех великих, понимаешь, был, а где-то был конченным г@вном, ещё хуже, чем здесь.." ©
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Мне нечего доказывать в этой лиге, попробую доказать на Тайване
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