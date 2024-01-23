Деандре Эйтон: «Мне нечего доказывать в этой лиге»

Центровой «Портленда» Деандре Эйтон заявил, что уже все доказал в НБА.

«Мне нечего доказывать в этой лиге. Я игрок уровня максимального контракта и останусь им», – сказал 25-летний игрок.

Летом 2022 года Эйтон принял предложение «Индианы» о подписании максимального 4-летнего контракта на 133 миллиона долларов. «Финикс» повторил предложение и сохранил центрового.

В сентябре 2023-го «Санз» обменяли в «Блэйзерс» в рамках трехсторонней сделки, в результате которой Дэмиан Лиллард отправился в «Милуоки».