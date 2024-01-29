Кевин Дюрэнт написал, что не хочет видеть трибьют-видео от «Бруклина»

Теги Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт соцсети Баскетбол

Кевин Дюрэнт написал, что не хочет видеть трибьют-видео от «Бруклина».

Форвард «Финикса» сообщил об этом в социальных сетях.

Адам Арбрехт: Не самые звездные ребята получают свои трибьюты, потому что в случае с ними нечего терять. Что касается суперзвезд, то здесь есть сильная привязка к результатам. Думаю, что «Нетс» все же сделают это для Кей Ди ради пиара.

Дюрэнт: Пожалуйста, не надо, без этого вечер будет лучше.

NetsFrequent: Он попросил больше обменов, чем выиграл серий плей-офф за время в клубе. С чего бы это мы станем делать в его честь трибьют? 

Дюрэнт: Кажется, мы с «Нетс» частенько (frequent – Sports.ru) бываем на одной волне.

«Санз» сыграют на выезде с «Нетс» 1 февраля. Кевин по ходу прошлого сезона был отправлен клубом в «Финикс» после запроса на обмен.

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2 комментария
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Тот самый трибьют с заступом на трёхе 😬
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Атланта делала для Кармело трибьют? Так и чего ради Нетс для КД должны?
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