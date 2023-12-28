Шэннон Шарп на слова Дюрэнта, что инсайдеры «лгут»: «Еще в «Оклахоме» писали, что ты недоволен. Большинство инсайдов про тебя в конце концов оказались правдой»

Теги Голден Стэйт Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити Баскетбол

Шэннон Шарп ответил Кевину Дюрэнту, который опроверг заявления инсайдеров.

Ранее Кевин Дюрэнт опроверг информацию инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, что он испытывает «раздражение» в связи с положением «Финикса».

«Кей-Ди, напряги память. Журналисты еще в «Оклахоме» писали, что ты недоволен. Ты тогда все опроверг, а потом смылся из города. Потом говорили, якобы тебя задевает, что к тебе не относятся как к Клэю, Стефу и Дрэймонду. Ты снова уехал и потом сказал, что «тебя все равно бы не приняли».

Затем появились сообщения, что Кей-Ди не нравится в «Бруклине», и что он может покинуть команду. И вот ты в «Финиксе». Боже упаси нас верить Воджу, ведь большинство инсайдов про тебя в конце концов оказались правдой», – заявил Шарп.

7 комментариев
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Ответ Илья Купол
классный инсайд конечно. Команда играет отвратно, катится вниз. Любой игрок будет недоволен, но это не означает что он собрался валить
Вот только почему-то когда Дюрант недоволен, он в итоге сваливает. Совпадение?))
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Ответ Илья Купол
да,но он не делает этого сразу. И в этот раз нет какого-то серьезного катализатора, команду просто штормит и не более. В окле он был долго, проиграл финал и возник шанс на изи гайку, в Гсв его Грин докопал, а в Бруклине был шалфейный шиз, который запросил обмен раньше Дюранта. Я не фанат КД если что, но пока не вижу предпосылок чтоб он запросил обмен здесь и сейчас. мб я неправ
Так а никакого инсайда о том, что он запросит обмен или попробует свалить не было. Был инсайд что он раздражен и в Финиксе чувствуют его недовольство. Согласен, что в его недовольстве есть логика. Но в таком случае логично предположить, что он захочет свалить - потому что он так делал уже неоднократно. Но инсайда об этом никто не делал. Просто все об этом подумали, и сам Дюрант кстати тоже)
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А ведь Дюра мог спокойно подписаться в то же лето, что и ЭД в ЛАЛ. Бабки были. И спокойно играл бы с Леброшей уже пятый год. И весь негатив лился бы на Леброна. Правда и слава тоже.
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Ответ Григорий Ефимов
Вот только почему-то когда Дюрант недоволен, он в итоге сваливает. Совпадение?))
да,но он не делает этого сразу. И в этот раз нет какого-то серьезного катализатора, команду просто штормит и не более. В окле он был долго, проиграл финал и возник шанс на изи гайку, в Гсв его Грин докопал, а в Бруклине был шалфейный шиз, который запросил обмен раньше Дюранта. Я не фанат КД если что, но пока не вижу предпосылок чтоб он запросил обмен здесь и сейчас. мб я неправ
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Ответ Григорий Ефимов
Вот только почему-то когда Дюрант недоволен, он в итоге сваливает. Совпадение?))
свободным агентом имел право делать что угодно оба раза. во втором случае считай подарил Уиггинса для ГСВ , а не в пустоту ушёл. С бруклином без скандала согласован с руководством пришли решение. Шарпу как обычно лишь бы обосрать всех но возводить Леброна и Янниса, даже когда они обсираются, топ аналитика) не даром со Скиппом тусил столько лет в одном шоу
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