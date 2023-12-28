Шэннон Шарп на слова Дюрэнта, что инсайдеры «лгут»: «Еще в «Оклахоме» писали, что ты недоволен. Большинство инсайдов про тебя в конце концов оказались правдой»

Шэннон Шарп ответил Кевину Дюрэнту, который опроверг заявления инсайдеров.

Ранее Кевин Дюрэнт опроверг информацию инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, что он испытывает «раздражение» в связи с положением «Финикса».

«Кей-Ди, напряги память. Журналисты еще в «Оклахоме» писали, что ты недоволен. Ты тогда все опроверг, а потом смылся из города. Потом говорили, якобы тебя задевает, что к тебе не относятся как к Клэю, Стефу и Дрэймонду. Ты снова уехал и потом сказал, что «тебя все равно бы не приняли».

Затем появились сообщения, что Кей-Ди не нравится в «Бруклине», и что он может покинуть команду. И вот ты в «Финиксе». Боже упаси нас верить Воджу, ведь большинство инсайдов про тебя в конце концов оказались правдой», – заявил Шарп.