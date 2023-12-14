Дюрэнт, Букер и Бил провели первый матч вместе – дома проиграли «Бруклину»
Звездные баскетболисты «Финикса» Кевин Дюрэнт, Девин Букер и Брэдли Бил провели первую встречу вместе.
«Санз» на своем паркете уступили «Бруклину» –112:116.
Букер отметился 34 очками, 12 передачами и 6 подборами (9 из 15 с игры, 14 из 15 с линии).
Дюрэнт добавил 27 очков, 6 подборов, 2 блок-шота и перехват (9 из 18 с игры, 8 из 10 с линии).
Бил набрал 14 очков и реализовал 6 из 9 бросков.
«Финикс» (13-11) замыкает плей-ин Запада, «Бруклин» (13-10) – 8-й на Востоке.