Дюрэнт, Букер и Бил провели первый матч вместе – дома проиграли «Бруклину»

Теги Бруклин Финикс НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

Звездные баскетболисты «Финикса» Кевин Дюрэнт, Девин Букер и Брэдли Бил провели первую встречу вместе.

«Санз» на своем паркете уступили «Бруклину» –112:116.

Букер отметился 34 очками, 12 передачами и 6 подборами (9 из 15 с игры, 14 из 15 с линии).

Дюрэнт добавил 27 очков, 6 подборов, 2 блок-шота и перехват (9 из 18 с игры, 8 из 10 с линии).

Бил набрал 14 очков и реализовал 6 из 9 бросков.

«Финикс» (13-11) замыкает плей-ин Запада, «Бруклин» (13-10) – 8-й на Востоке.

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