Дюрэнт, Букер и Бил провели первый матч вместе – дома проиграли «Бруклину»

Звездные баскетболисты « » , и провели первую встречу вместе.

«Санз» на своем паркете уступили « » –112:116.

Букер отметился 34 очками, 12 передачами и 6 подборами (9 из 15 с игры, 14 из 15 с линии).

Дюрэнт добавил 27 очков, 6 подборов, 2 блок-шота и перехват (9 из 18 с игры, 8 из 10 с линии).

Бил набрал 14 очков и реализовал 6 из 9 бросков.

«Финикс» (13-11) замыкает плей-ин Запада, «Бруклин» (13-10) – 8-й на Востоке.