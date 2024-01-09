Кевин Дюрэнт о Джеймсе Хардене: «Люблю его как брата и желаю всего наилучшего»

Кевин Дюрэнт высказался о бывшем партнере по команде Джеймсе Хардене.

признался, что не держит зла на , который попросил об обмене из « » в 2022 году.

«Несомненно, я был зол из-за той ситуации. Уверен, что он тоже был зол из-за того, что ему снова пришлось менять команду. Но когда страсти улеглись я понял, что очень люблю его как брата и желаю ему всего наилучшего.

Я хочу, чтобы он играл плохо, когда мы играем против него. Но в целом желаю ему и его семье только лучшего. Как бы это ни повлияло на нашу команду, мне нужно забыть о той ситуации и просто двигаться дальше. Как бы то ни было, у нас были хорошие моменты, и я просто желаю всем лучшего», – сказал форвард « ».