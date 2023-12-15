Бывший игрок « » во время очередного выпуска совместного подкаста с рассказал о и его приоритетах в подготовительной работе.

«Единственный недостаток Кей Ди в том, что он не поднимает тяжести. Но если вы посмотрите, как он тренируется, то это одна из самых прекрасных вещей, которые я когда-либо видел… У него мяч всякий раз залетает в корзину одним и тем же образом. Каждый раз он заходит ближе к дальней дужке», – произнес Игудала.

Выступающий за « » Дюрэнт отреагировал в социальной сети Х.

«Так, выясняется, что я еще и не поднимаю тяжести. Ладно, чувак… Эти парнишки говорят что угодно в этих подкастах», – написал Кевин.