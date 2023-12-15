Кевин Дюрэнт о словах Игудалы, что он не занимается в тренажерном зале: «Говорят в своих подкастах что им угодно»

Теги Голден Стэйт Андре Игудала Финикс НБА Кевин Дюрэнт Эван Тернер соцсети Баскетбол

Бывший игрок «Голден Стэйт» Андре Игудала во время очередного выпуска совместного подкаста с Эваном Тернером рассказал о Кевине Дюрэнте и его приоритетах в подготовительной работе.

«Единственный недостаток Кей Ди в том, что он не поднимает тяжести. Но если вы посмотрите, как он тренируется, то это одна из самых прекрасных вещей, которые я когда-либо видел… У него мяч всякий раз залетает в корзину одним и тем же образом. Каждый раз он заходит ближе к дальней дужке», – произнес Игудала.

Выступающий за «Финикс» Дюрэнт отреагировал в социальной сети Х.

«Так, выясняется, что я еще и не поднимаю тяжести. Ладно, чувак… Эти парнишки говорят что угодно в этих подкастах», – написал Кевин.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Помню какой то игрок за лето накачался и вообще перестал попадать в кольцо. То ли Кендалл Гилл. то ли кто то еще.
0
0
0
Ответ гилберт
Помню какой то игрок за лето накачался и вообще перестал попадать в кольцо. То ли Кендалл Гилл. то ли кто то еще.
Майк Бибби после карьеры раскачался прилично. Говорил, что запрещали такую массу набирать во время игровой карьеры
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий