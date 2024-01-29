Бен Симмонс, скорее всего, сыграет против «Юты» в понедельник. Австралиец не появлялся на площадке с ноября

Теги Бруклин НБА Юта Бен Симмонс Баскетбол

Бен Симмонс готов к возвращению в состав после травмы.

Австралийский баскетболист «Бруклина», скорее всего, сыграет в матче против «Юты» в понедельник.

Симмонс пропустил 2 с половиной месяца из-за проблем со спиной. После этого он потренировался с фарм-командой в Лиге развития и вернулся в основу. 

Симмонс успел принять участие в шести матчах сезона, набирая 6,5 очка, 10,8 подбора и 6,7 передачи за игру.

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1 комментарий
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Эх, многовато пропустил, теперь МВП не светит (
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