Бен Симмонс может вернуться в состав «Бруклина» в матче с «Ютой» в понедельник

Бен Симмонс близок к возвращению в состав после травмы.

Австралийский баскетболист может сыграть в матче против «Юты» в понедельник.

пропустил 2 с половиной месяца из-за проблем со спиной. Сейчас он тренируется с фарм-командой «Нетс». Если за выходные не возникнет осложнений, то Бен вернется в понедельник.

Симмонс успел принять участие в шести матчах сезона, набирая 6,5 очка, 10,8 подбора и 6,7 передачи за игру.