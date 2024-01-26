Бен Симмонс может вернуться в состав «Бруклина» в матче с «Ютой» в понедельник

Теги Бруклин НБА Юта G-лига Бен Симмонс Баскетбол

Бен Симмонс близок к возвращению в состав после травмы.

Австралийский баскетболист может сыграть в матче против «Юты» в понедельник.

Симмонс пропустил 2 с половиной месяца из-за проблем со спиной. Сейчас он тренируется с фарм-командой «Нетс». Если за выходные не возникнет осложнений, то Бен вернется в понедельник.

Симмонс успел принять участие в шести матчах сезона, набирая 6,5 очка, 10,8 подбора и 6,7 передачи за игру.

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3 комментария
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Ну всё Джаз, держитесь🤣
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зачем?

Юта их вынесет и опять психологическую травму залечивать полсезона
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Может, лучше не возвращаться? Сколько там того сезона осталось..
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