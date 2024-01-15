Бен Симмонс задумывался о завершении карьеры после осложнений со спиной.

Защитник « » признался, что повторная травма спины по ходу сезона-23/24 на какое-то время выбила его из колеи.

«Был момент, когда я снова получил травму в этом сезоне, и мелькнула такая мысль: «Черт возьми, я не знаю, смогу ли сделать это снова»… Но внутри меня что-то такое есть. Что-то такое, что не даст мне остановиться. Это не позволит мне остановиться. Я хочу продолжать играть в баскетбол. Таково мое желание. Эта игра помогает мне двигаться дальше», – рассказал Бен.

За последние три сезона австралиец принял участие лишь в 48 из 246 возможных матчей.

После длительной реабилитации в межсезонье-2023 Симмонс принял участие в 6 встречах сезона и снова оказался в лазарете из-за проблем со спиной.