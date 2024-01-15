«Смогу ли сделать это снова?» Бен Симмонс задумывался о завершении карьеры после осложнений со спиной

Теги травмы Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Бен Симмонс задумывался о завершении карьеры после осложнений со спиной.

Защитник «Бруклина» признался, что повторная травма спины по ходу сезона-23/24 на какое-то время выбила его из колеи.

«Был момент, когда я снова получил травму в этом сезоне, и мелькнула такая мысль: «Черт возьми, я не знаю, смогу ли сделать это снова»… Но внутри меня что-то такое есть. Что-то такое, что не даст мне остановиться. Это не позволит мне остановиться. Я хочу продолжать играть в баскетбол. Таково мое желание. Эта игра помогает мне двигаться дальше», – рассказал Бен.

За последние три сезона австралиец принял участие лишь в 48 из 246 возможных матчей.

После длительной реабилитации в межсезонье-2023 Симмонс принял участие в 6 встречах сезона и снова оказался в лазарете из-за проблем со спиной.

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17 комментариев
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Проводил последний сезон в Фили на своём уровне. И считался игроком матча звёзд.
Фактически карьера закончилась, на последних минут матча с Атлантой. Где он не получил травму, а просто решил не бросать, а отдать пас.
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Но тут мне позвонил Адам Сильвер...
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Ответ boller_73
И сказал, чтобы продолжить играть нужен всего лишь простой советский...
Ложка соды.
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Карьера Бена Симмонса де факто закончена уже давно. А де юре - когда закончится текущий контракт.
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+3
Ответ everyday4768
Господи, а ведь можно было взять тогда Тейтума... Какой же обидный провал(
Брауна) или Ингрема. Тэйтум на следующем драфте вместо Фульца
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Надеюсь ещё одну предсезонку сможет провести.
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Ответ Данил Ильинский
Но тут мне позвонил Адам Сильвер...
И сказал, чтобы продолжить играть нужен всего лишь простой советский...
+2
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+2
Ответ Лотерейный Пик
Тейтум шёл на год позже. Его можно было вместо Фульца брать, и то не факт, хитрый Дэнни, учуяв неладное, не стал бы пиками меняться)
Конечно, вы правы, там Браун-Ингрэм были. Все драфт-косяки Сиксерс смешались в голове просто :D
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+1
Ответ everyday4768
Господи, а ведь можно было взять тогда Тейтума... Какой же обидный провал(
Тейтум шёл на год позже. Его можно было вместо Фульца брать, и то не факт, хитрый Дэнни, учуяв неладное, не стал бы пиками меняться)
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Ответ saner-s88
Что такое "это"? 6.5 очков за игру?
Зато с каким %. - :))
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Бен, врач сказал в комментаторы, значит, в комментаторы)
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И кроме того хватит уже зудеть то.. Игрок с его статой стоит сейчас от18 до 25 мямов. Уайт(Бостон) Конли(мин.) а если добавить его пользу в защите то свои 30 он отрабатывал бы если б не травма.
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Что такое "это"? 6.5 очков за игру?
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Завершай Бен. Новый контракт всё равно обещает быть копеечным по меркам того что было ранее. Захочешь ли ты спину дальше убивать ради этого.. своё ты итак уже заработал.
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Похоже все, спина доконала Беню Симмонса.
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Господи, а ведь можно было взять тогда Тейтума... Какой же обидный провал(
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честно говоря, верил, что он может вернуться. может и не на тот уровень, где был, но хотя бы станет качественным ролевиком. но после еще одной травмы спины...видимо это все
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