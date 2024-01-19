«Бостон» и «Денвер» – фавориты сезона в рейтинге команд НБА от Билла Симмонса

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Билл Симмонс представил свой рейтинг команд НБА после первой половины сезона.

Эксперт в своем подкасте расположил клубы в порядке от самого сильного до самого слабого.

Фавориты: «Бостон», «Денвер»

Претенденты: «Клипперс», «Миннесота», «Филадельфия», «Оклахома»

Ветераны: «Майами», «Милуоки»

Возможно, не хватает одного обмена: «Даллас», «Новый Орлеан», «Кливленд», «Нью-Йорк»

Супервеселые банды: «Финикс», «Сакраменто», «Индиана», «Юта», «Орландо»

В процессе: «Лейкерс», «Чикаго», «Хьюстон»

Ужас: «Голден Стэйт»

Набор наемников для обменов: «Атланта», «Бруклин», «Мемфис», «Торонто»

Отбросы: «Сан-Антонио», «Портленд», «Шарлотт», «Вашингтон», «Детройт».

25 комментариев
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Ответ Андрей 13
Прошелся сверху таблицы вниз. Только еще половина сезона сыграна. Не факт, что Миннесота и Оклахома удержатся. А Клипперс и Финикс не прибавят. И почему Бостон фаворит от востока, а не Милуоки например? Да и Фила, несмотря на то что выдает Эмбиид, и Майами, и Индиана, вполне могут догнать.
Бостон по моему мнению на данный момент на голову выше их всех
+14
-1
+13
Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
Мемфис должен быть выше, потому что состав так то очень даже неплохой
Только этот неплохой состав сейчас почти в полном составе в лазарете
+10
0
+10
Ответ Андрей 13
Прошелся сверху таблицы вниз. Только еще половина сезона сыграна. Не факт, что Миннесота и Оклахома удержатся. А Клипперс и Финикс не прибавят. И почему Бостон фаворит от востока, а не Милуоки например? Да и Фила, несмотря на то что выдает Эмбиид, и Майами, и Индиана, вполне могут догнать.
В этом смысл оценок раскладов в середине сезона, прогнозировать что-то когда он уже закончится будет поздно. Все понимают что расклады могут поменяться, еще какие-то травмы кого-то отцепят из топов, но сидеть молчать весь сезон – это какая-то странная крайность.
+9
-2
+7
Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
Но это не отменяет того, что состав у них классный. Они в прошлом сезоне 2 место заняли, а за лето ещё усилились (Смарт топище)
Ушел Брукс. Адамс пропускает сезон. Морант, по факту, тоже. Смарт сыграл лишь половину игр. И вот уже от классного состава мало что остается
+4
0
+4
Ответ Дима Оксентюк
Самое интересное, что ужас(ГСВ) выиграли недавно Бостон(фавориты) :xD
Так то Хорнетс тоже обыгрывали Селтикс в ноябре
+3
0
+3
Две недели назад у Симмонса Оклахома была фаворитом. Чтож ты сдал назад
+3
0
+3
Ответ Дима Оксентюк
Самое интересное, что ужас(ГСВ) выиграли недавно Бостон(фавориты) :xD
обыграли*
+3
0
+3
Какая весёлая банда у Орландо? Вязкая, скучная, защитная игра, через изоляции. Хотя сам фанат команды
+2
0
+2
Ответ Андрей 13
Миннесота и Окла тоже хороши, и они на Западе. Но это регулярка.
У Бостона серьёзный опыт в плей офф, а у Холидея так и вовсе перстень. Сама команда без слабых мест, хотя скамейка немного настораживает
+1
0
+1
Ответ Андрей 13
Верят только фанаты, а он же эксперт. Но вот взгляд его "экспертный" уж слишком поверхностный. Я именно про это.
Он публицист, а не аналитик, это не новость
+1
0
+1
Ответ Константин Ловков
В этом смысл оценок раскладов в середине сезона, прогнозировать что-то когда он уже закончится будет поздно. Все понимают что расклады могут поменяться, еще какие-то травмы кого-то отцепят из топов, но сидеть молчать весь сезон – это какая-то странная крайность.
Вообще то принято кидать прогнозы до старта сезона. Симмонс просто скопировал таблицу и выдал банальщину. Сомневаюсь, что он ставил Минни и Оклу так высоко летом. А уж Бостон и Денвер по умолчанию фаворитами являются, в чём же интересность мнения Симмонса???
0
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0
Ответ wildgamer
Ушел Брукс. Адамс пропускает сезон. Морант, по факту, тоже. Смарт сыграл лишь половину игр. И вот уже от классного состава мало что остается
+Беин на 2 месяца вылетел
0
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0
Ответ оле - топ юрген - клоп
Только этот неплохой состав сейчас почти в полном составе в лазарете
Но это не отменяет того, что состав у них классный. Они в прошлом сезоне 2 место заняли, а за лето ещё усилились (Смарт топище)
0
0
0
Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
У Бостона серьёзный опыт в плей офф, а у Холидея так и вовсе перстень. Сама команда без слабых мест, хотя скамейка немного настораживает
Но там и у соперников опыта не меньше. А слабые места сейчас не так заметны. Все может проявится в конкретной серии.
0
0
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Ответ Константин Ловков
Ну, как минимум он не говорит «Лейкерс – претенденты», а ведь кто-то в это искренне верит
Верят только фанаты, а он же эксперт. Но вот взгляд его "экспертный" уж слишком поверхностный. Я именно про это.
0
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0
Ответ Evgeniy 72
Вообще то принято кидать прогнозы до старта сезона. Симмонс просто скопировал таблицу и выдал банальщину. Сомневаюсь, что он ставил Минни и Оклу так высоко летом. А уж Бостон и Денвер по умолчанию фаворитами являются, в чём же интересность мнения Симмонса???
Ну, у него как минимум меняется мнение по ходу дел:
https://www.sports.ru/basketball/1115270105-bill-simmons-oczenil-prodlenie-rivza-teper-u-lejkers-est-realnyj-shans.html
https://www.sports.ru/basketball/1115696558-bill-simmons-na-dannyj-moment-majami-yavlyaetsya-liderom-na-vostoke.html
0
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0
Ответ Андрей 13
Можно прогнозировать, я ничего плохого в этом не вижу. Но просто тупо исходя из турнирных раскладов называть в том же считай порядке команды, разве это прогноз? Слишком очевидно. Но расклады должны поменяться. Вот если бы он исходя из других предполагаемых раскладов дал свой прогноз, это было бы интереснее. Скажем поставил бы на Финикс, и тот же Майами. Адебайо же здорово играет в этом сезоне, там и у беляшей трехи летят, Батлер форму наберет... Финикс тоже должен добавить. К тому же еще обмены впереди... А так и я могу прогноз составить по таблице. Но Бостон не вижу чемпионом. Денвер Милуоки был бы хорошим финалом. Денвер в отличии от остальных "твердо стоит на ногах", Бостон тоже можно сказать стабилен, но на мой взгляд не так хорош. Восток не так силен.
Ну, как минимум он не говорит «Лейкерс – претенденты», а ведь кто-то в это искренне верит
0
0
0
Прошелся сверху таблицы вниз. Только еще половина сезона сыграна. Не факт, что Миннесота и Оклахома удержатся. А Клипперс и Финикс не прибавят. И почему Бостон фаворит от востока, а не Милуоки например? Да и Фила, несмотря на то что выдает Эмбиид, и Майами, и Индиана, вполне могут догнать.
+1
-1
0
Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
Бостон по моему мнению на данный момент на голову выше их всех
Миннесота и Окла тоже хороши, и они на Западе. Но это регулярка.
0
0
0
Ответ Константин Ловков
В этом смысл оценок раскладов в середине сезона, прогнозировать что-то когда он уже закончится будет поздно. Все понимают что расклады могут поменяться, еще какие-то травмы кого-то отцепят из топов, но сидеть молчать весь сезон – это какая-то странная крайность.
Можно прогнозировать, я ничего плохого в этом не вижу. Но просто тупо исходя из турнирных раскладов называть в том же считай порядке команды, разве это прогноз? Слишком очевидно. Но расклады должны поменяться. Вот если бы он исходя из других предполагаемых раскладов дал свой прогноз, это было бы интереснее. Скажем поставил бы на Финикс, и тот же Майами. Адебайо же здорово играет в этом сезоне, там и у беляшей трехи летят, Батлер форму наберет... Финикс тоже должен добавить. К тому же еще обмены впереди... А так и я могу прогноз составить по таблице. Но Бостон не вижу чемпионом. Денвер Милуоки был бы хорошим финалом. Денвер в отличии от остальных "твердо стоит на ногах", Бостон тоже можно сказать стабилен, но на мой взгляд не так хорош. Восток не так силен.
0
0
0
что имеется в виду под словом "ветераны" в этой ситуации? он же шансы команд оценивал.. причем ветераны? ветераны не могут быть фаворитами? или отсаидерами? да и не ветераны в Хит и Бакс
0
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Как он посмел Поповича назвать отбросом.
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Самое интересное, что ужас(ГСВ) выиграли недавно Бостон(фавориты) :xD
+2
-2
0
Мемфис должен быть выше, потому что состав так то очень даже неплохой
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