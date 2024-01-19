«Бостон» и «Денвер» – фавориты сезона в рейтинге команд НБА от Билла Симмонса

Билл Симмонс представил свой рейтинг команд НБА после первой половины сезона.

Эксперт в своем подкасте расположил клубы в порядке от самого сильного до самого слабого.

Фавориты: « », « »

Претенденты: « », « », « », «Оклахома»

Ветераны: «Майами», «Милуоки»

Возможно, не хватает одного обмена: «Даллас», «Новый Орлеан», «Кливленд», «Нью-Йорк»

Супервеселые банды: «Финикс», «Сакраменто», «Индиана», «Юта», «Орландо»

В процессе: «Лейкерс», «Чикаго», «Хьюстон»

Ужас: «Голден Стэйт»

Набор наемников для обменов: «Атланта», «Бруклин», «Мемфис», «Торонто»

Отбросы: «Сан-Антонио», «Портленд», «Шарлотт», «Вашингтон», «Детройт».