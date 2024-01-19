«Бостон» и «Денвер» – фавориты сезона в рейтинге команд НБА от Билла Симмонса
Билл Симмонс представил свой рейтинг команд НБА после первой половины сезона.
Эксперт в своем подкасте расположил клубы в порядке от самого сильного до самого слабого.
Претенденты: «Клипперс», «Миннесота», «Филадельфия», «Оклахома»
Ветераны: «Майами», «Милуоки»
Возможно, не хватает одного обмена: «Даллас», «Новый Орлеан», «Кливленд», «Нью-Йорк»
Супервеселые банды: «Финикс», «Сакраменто», «Индиана», «Юта», «Орландо»
В процессе: «Лейкерс», «Чикаго», «Хьюстон»
Ужас: «Голден Стэйт»
Набор наемников для обменов: «Атланта», «Бруклин», «Мемфис», «Торонто»
Отбросы: «Сан-Антонио», «Портленд», «Шарлотт», «Вашингтон», «Детройт».
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