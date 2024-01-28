Дрю Холидэй: «Надеюсь остаться в «Бостоне» надолго»

Дрю Холидэй надеется продлить контракт с «Бостоном» на длительный срок.

«Я хотел бы остаться. Чувствую себя здесь все более комфортно, люблю ребят, люблю организацию и город.

Думаю, все знают, что мы настроены сохранить костяк команды на длительный период. Что бы ни случилось, я собираюсь остаться здесь по большей части с теми же ребятами. Всякое случается, но я сосредоточен на этом, мне комфортно, и не думаю о том, что будет дальше», – сказал разыгрывающий «Селтикс».

получит право на продление контракта с « » в начале апреля.