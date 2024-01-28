Дрю Холидэй: «Надеюсь остаться в «Бостоне» надолго»
Дрю Холидэй надеется продлить контракт с «Бостоном» на длительный срок.
«Я хотел бы остаться. Чувствую себя здесь все более комфортно, люблю ребят, люблю организацию и город.
Думаю, все знают, что мы настроены сохранить костяк команды на длительный период. Что бы ни случилось, я собираюсь остаться здесь по большей части с теми же ребятами. Всякое случается, но я сосредоточен на этом, мне комфортно, и не думаю о том, что будет дальше», – сказал разыгрывающий «Селтикс».
Холидэй получит право на продление контракта с «Бостоном» в начале апреля.
В следующем году ему уже 34 будет, даже если выпросит у Бостона продление на 3 года 60 млн - это будет круто!