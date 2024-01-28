Дрю Холидэй: «Надеюсь остаться в «Бостоне» надолго»

Теги Бостон НБА Дрю Холидэй Баскетбол

Дрю Холидэй надеется продлить контракт с «Бостоном» на длительный срок.

«Я хотел бы остаться. Чувствую себя здесь все более комфортно, люблю ребят, люблю организацию и город.

Думаю, все знают, что мы настроены сохранить костяк команды на длительный период. Что бы ни случилось, я собираюсь остаться здесь по большей части с теми же ребятами. Всякое случается, но я сосредоточен на этом, мне комфортно, и не думаю о том, что будет дальше», – сказал разыгрывающий «Селтикс».

Холидэй получит право на продление контракта с «Бостоном» в начале апреля.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Fungus_Amongus
В Бостоне он совсем в ролевика превратился, хоть и в хорошего ролевика, но тем не менее. Сложновато его агенту будет большой контракт выбить у Бостона со статой в 13 очков, 4.6 ассиста. Лучше взять опцию игрока на 39 млн.
По минутам он играет не меньше, чем в Бакс, процент и количество реализации трешек на том же уровне, но стал меньше бросать на 3-4 попытки за матч, да и броски стали сложнее на порядок - при здоровых остальных стартовых игроках он последняя пятая опция фактически, зато черновой работы теперь больше - подчищать за Брауном и Тейтумом.

В следующем году ему уже 34 будет, даже если выпросит у Бостона продление на 3 года 60 млн - это будет круто!
+1
0
+1
В Бостоне он совсем в ролевика превратился, хоть и в хорошего ролевика, но тем не менее. Сложновато его агенту будет большой контракт выбить у Бостона со статой в 13 очков, 4.6 ассиста. Лучше взять опцию игрока на 39 млн.
+1
-1
0
Брауну надо скинуть Холидэю и норм )
0
0
0
Уже 34, помню их несколько Холидэев было, вроде вот недавно в филе бегал а уже скоро пенсия. Время тормози ))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий