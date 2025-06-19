«Дубай» расстался с Айзейей Тэйлором

«Дубай» и Айзейя Тэйлор расстались по истечении срока действия контракта.

Американский разыгрывающий (30 лет, 191 см) присоединился к «Дубаю» перед дебютным сезоном клуба.

В Адриатической лиге Тэйлор в среднем набирал 8,8 очка, 1,8 подбора и 3,6 передачи за матч, реализуя 48,4% с игры и 36,7% из-за дуги.