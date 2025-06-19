«Дубай» расстался с Айзейей Тэйлором
«Дубай» и Айзейя Тэйлор расстались по истечении срока действия контракта.
Американский разыгрывающий (30 лет, 191 см) присоединился к «Дубаю» перед дебютным сезоном клуба.
В Адриатической лиге Тэйлор в среднем набирал 8,8 очка, 1,8 подбора и 3,6 передачи за матч, реализуя 48,4% с игры и 36,7% из-за дуги.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Дубая» в соцсети X
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