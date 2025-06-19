Греция примет чемпионат мира по баскетболу U17 в 2028 году

ФИБА выбрала хозяев ЧМ-2028 U17.

Турнир юниоров примет Греция. Она примет эстафету у Турции, которая проведет состязание в 2026 году.

Соревнования в этой возрастной категории проходят с 2010 года, и все 7 титулов достались сборной США.