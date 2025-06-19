Греция примет чемпионат мира по баскетболу U17 в 2028 году
ФИБА выбрала хозяев ЧМ-2028 U17.
Турнир юниоров примет Греция. Она примет эстафету у Турции, которая проведет состязание в 2026 году.
Соревнования в этой возрастной категории проходят с 2010 года, и все 7 титулов достались сборной США.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
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