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Женская НБА. «Индиана» сыграет с «Голден Стэйт» в гостях, «Нью-Йорк» примет «Финикс»

Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Индиана» Кейтлин Кларк сыграет с «Голден Стэйт» в гостях, действующий чемпион «Нью-Йорк» примет «Финикс».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Финикс

20 июня. 2.00

Голден Стэйт – Индиана

20 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?605 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
logoженская НБА
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