Женская НБА. «Индиана» сыграет с «Голден Стэйт» в гостях, «Нью-Йорк» примет «Финикс»
Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Индиана» Кейтлин Кларк сыграет с «Голден Стэйт» в гостях, действующий чемпион «Нью-Йорк» примет «Финикс».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Финикс
20 июня. 2.00
Голден Стэйт – Индиана
20 июня. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Геннадий Ильин
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