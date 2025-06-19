Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» примет «Бешикташ» во 2-м матче
Сегодня, 17 июня, пройдет 2-й матч финальной серии чемпионата Турции.
Действующий чемпион «Фенербахче» (1) постарается увеличить преимущество над «Бешикташем» (2) в стамбульском дерби.
Чемпионат Турции
Финал (до 3 побед)
Второй матч
«Фенербахче» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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