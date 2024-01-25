Пол Пирс о плей-офф 2002 года: «Нам нужен был разыгрывающий»

Пол Пирс заявил, что «Бостону» не хватило разыгрывающего в плей-офф 2022 года.

«Нам нужен был разыгрывающий, способный забрасывать с дальней дистанции. Это все, что нам было нужно.

Я помню, как мы говорили о том, что нам нужен такой парень, как Гилберт Аренас, или другой защитник. Если бы мы построили такую команду, мы бы победили», – сказал Пирс.

В 2002 году «Селтикс», лидерами которых тогда были и Антуан Уокер, дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Нью-Джерси» (2-4).