Пол Пирс о плей-офф 2002 года: «Нам нужен был разыгрывающий»

Теги Бостон Пол Пирс Антуан Уокер НБА Баскетбол

Пол Пирс заявил, что «Бостону» не хватило разыгрывающего в плей-офф 2022 года.

«Нам нужен был разыгрывающий, способный забрасывать с дальней дистанции. Это все, что нам было нужно.

Я помню, как мы говорили о том, что нам нужен такой парень, как Гилберт Аренас, или другой защитник. Если бы мы построили такую команду, мы бы победили», – сказал Пирс.

В 2002 году «Селтикс», лидерами которых тогда были Пирс и Антуан Уокер, дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Нью-Джерси» (2-4).

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2 комментария
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вспоминая его высказывания последних месяцев, есть ощущение, что мы наблюдаем рождение баскетбольного Мостового
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Название статьи не соответствует новости. Исправьте пожалуйста. Я про первый абзац.
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