Пол Пирс о плей-офф 2002 года: «Нам нужен был разыгрывающий»
Пол Пирс заявил, что «Бостону» не хватило разыгрывающего в плей-офф 2022 года.
«Нам нужен был разыгрывающий, способный забрасывать с дальней дистанции. Это все, что нам было нужно.
Я помню, как мы говорили о том, что нам нужен такой парень, как Гилберт Аренас, или другой защитник. Если бы мы построили такую команду, мы бы победили», – сказал Пирс.
В 2002 году «Селтикс», лидерами которых тогда были Пирс и Антуан Уокер, дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Нью-Джерси» (2-4).