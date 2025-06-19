Евробаскет-2025. Женщины. Литва встретится с Сербией, Франция сыграет с Грецией и другие матчи

Сегодня пройдут восемь матчей женского Евробаскета-2025.

В первый день прошли игры в Пирее (Греция) и Болонье (Италия).

Франция вырвала победу у Турции в группе А. Сербия уступила Италии в группе B.

Евробаскет-2025

Женщины

Греция, Италия, Чехия, Германия

Группа A

Швейцария – Турция

19 июня. 17:30

Франция – Греция

19 июня. 20:30

Положение команд: Греция – 1-0, Франция – 1-0, Турция – 0-1, Швейцария – 0-1.

Группа B

Литва – Сербия

19 июня. 18:30

Италия – Словения

19 июня. 22:00

Положение команд: Италия – 1-0, Литва – 1-0, Словения – 0-1, .Сербия – 0-1.

Группа С

Чехия – Черногория

19 июня. 18:30

Бельгия – Португалия

19 июня. 20:30

Положение команд: Бельгия – 0-0, Чехия – 0-0, Черногория – 0-0, Португалия – 0-0.

Группа D

Великобритания – Испания

19 июня. 18:15

Германия – Швеция

19 июня. 21:00

Положение команд: Испания– 0-0, Германия – 0-0, Великобритания – 0-0, Швеция – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.