Евробаскет-2025. Женщины. Литва встретится с Сербией, Франция сыграет с Грецией и другие матчи
Сегодня пройдут восемь матчей женского Евробаскета-2025.
В первый день прошли игры в Пирее (Греция) и Болонье (Италия).
Франция вырвала победу у Турции в группе А. Сербия уступила Италии в группе B.
Евробаскет-2025
Женщины
Греция, Италия, Чехия, Германия
Группа A
Швейцария – Турция
19 июня. 17:30
Франция – Греция
19 июня. 20:30
Положение команд: Греция – 1-0, Франция – 1-0, Турция – 0-1, Швейцария – 0-1.
Группа B
Литва – Сербия
19 июня. 18:30
Италия – Словения
19 июня. 22:00
Положение команд: Италия – 1-0, Литва – 1-0, Словения – 0-1, .Сербия – 0-1.
Группа С
Чехия – Черногория
19 июня. 18:30
Бельгия – Португалия
19 июня. 20:30
Положение команд: Бельгия – 0-0, Чехия – 0-0, Черногория – 0-0, Португалия – 0-0.
Группа D
Великобритания – Испания
19 июня. 18:15
Германия – Швеция
19 июня. 21:00
Положение команд: Испания– 0-0, Германия – 0-0, Великобритания – 0-0, Швеция – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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