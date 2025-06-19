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Шэмс Чарания: «Если не случится регресс, Тайриз Халибертон твердо намерен сыграть сегодня»

Тайриз Халибертон намерен сыграть в 6-м матче финальной серии.

«Насколько я понимаю, Тайриз Халибертон твердо намерен сыграть в сегодняшнем матче. Медицинский персонал наблюдает за ним. Примерно за два часа до матча «Пэйсерс» точно будут знать, сможет Халибертон играть или нет.

Если не случится регресс, он твердо намерен выйти на площадку сегодня вечером. Он вытерпит», – сказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Разыгрывающий «Пэйсерс» Тайриз Халибертон получил растяжение икроножной мышцы во время 5-го матча финальной серии против «Оклахомы» (109:120, 2-3).

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
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