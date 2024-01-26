Кристапс Порзингис не смог доиграть матч с «Хит» из-за повреждения голеностопа

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Кристапс Порзингис повредил голеностоп в 3-й четверти матча с «Майами».

Бигмен «Бостона» пытался помешать броску Бэма Адебайо и приземлился на его ногу.

Порзингис сразу же отправился в раздевалку, где ему диагностировали растяжение связок. После игры латыш сказал журналистам, что рассчитывает избежать серьезных проблем из-за данного повреждения.

Отыграв 21 минуту, Кристапс набрал 19 очков. «Селтикс» победили в гостях со счетом 143:110.

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1 комментарий
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Porzingis said that his ankle sprain “is not too bad.”
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