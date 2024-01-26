Кристапс Порзингис не смог доиграть матч с «Хит» из-за повреждения голеностопа
Кристапс Порзингис повредил голеностоп в 3-й четверти матча с «Майами».
Бигмен «Бостона» пытался помешать броску Бэма Адебайо и приземлился на его ногу.
Порзингис сразу же отправился в раздевалку, где ему диагностировали растяжение связок. После игры латыш сказал журналистам, что рассчитывает избежать серьезных проблем из-за данного повреждения.
Отыграв 21 минуту, Кристапс набрал 19 очков. «Селтикс» победили в гостях со счетом 143:110.