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Мэджик Джонсон – на 1-м месте в Топ-10 разыгрывающих по версии Рика Бучера, Стефен Карри – на 2-м

Рик Бучер назвал Топ-10 разыгрывающих в истории НБА.

Известный эксперт Fox Sports представил свою десятку лучших разыгрывающих в истории лиги.

Топ-10 разыгрывающих в истории НБА по версии Рика Бучера:

1. Мэджик Джонсон

2. Стефен Карри

3. Оскар Робертсон

4. Джон Стоктон

5. Джейсон Кидд

6. Айзейя Томас

7. Шэй Гилджес-Александер

8. Боб Кузи

9. Стив Нэш

10. Крис Пол

Под каким номером драфта видите Егора Демина?953 голоса
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
logoМэджик Джонсон
logoНБА
logoОскар Робертсон
logoСтефен Карри
logoБоб Кузи
logoДжон Стоктон
logoДжейсон Кидд
logoШэй Гилджес-Александер
logoКрис Пол
logoСтив Нэш
logoАйзейя Томас
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