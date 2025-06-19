Мэджик Джонсон – на 1-м месте в Топ-10 разыгрывающих по версии Рика Бучера, Стефен Карри – на 2-м
Рик Бучер назвал Топ-10 разыгрывающих в истории НБА.
Известный эксперт Fox Sports представил свою десятку лучших разыгрывающих в истории лиги.
Топ-10 разыгрывающих в истории НБА по версии Рика Бучера:
1. Мэджик Джонсон
2. Стефен Карри
3. Оскар Робертсон
4. Джон Стоктон
5. Джейсон Кидд
6. Айзейя Томас
7. Шэй Гилджес-Александер
8. Боб Кузи
9. Стив Нэш
10. Крис Пол
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
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