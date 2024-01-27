Пол Пирс о молодых игроках: «Они все еще пытаются сосредоточиться на больших и долгосрочных контрактах»

Пол Пирс объяснил, почему молодые команды не могут стать чемпионами.

«Они все еще пытаются сосредоточиться на больших и долгосрочных контрактах, так что чемпионство – это как бы... Вы, конечно, говорите, что нацелены на титул, но в глубине души хотите доказать свою ценность и пытаетесь настроить себя на долгосрочную перспективу. Так и есть. Парни смотрят на меня и такие: какой молодой франчайз, у которого еще не было второго контракта, стал чемпионом в современную эпоху?

«Селтикс» пришло время жертвовать собой и делать то, что обязаны. Эти похвалы не так важны, как титул. У них есть все возможности для того, чтобы осознать: «Эй, пришло время выиграть чемпионат», – поделился бывший игрок в подкасте View From The Rafters.