Пол Пирс о молодых игроках: «Они все еще пытаются сосредоточиться на больших и долгосрочных контрактах»

Теги Бостон Пол Пирс НБА Баскетбол

Пол Пирс объяснил, почему молодые команды не могут стать чемпионами.

«Они все еще пытаются сосредоточиться на больших и долгосрочных контрактах, так что чемпионство – это как бы... Вы, конечно, говорите, что нацелены на титул, но в глубине души хотите доказать свою ценность и пытаетесь настроить себя на долгосрочную перспективу. Так и есть. Парни смотрят на меня и такие: какой молодой франчайз, у которого еще не было второго контракта, стал чемпионом в современную эпоху?

«Селтикс» пришло время жертвовать собой и делать то, что обязаны. Эти похвалы не так важны, как титул. У них есть все возможности для того, чтобы осознать: «Эй, пришло время выиграть чемпионат», – поделился бывший игрок НБА в подкасте View From The Rafters.

2 комментария
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Ответ Мурзин Ринат
Если подумать, то по сути никто перед вторым контрактом и не стал чемпионом, разве что Тим и Мэджик на уме, остальные взяли уже когда как минимум 5-7 лет были в лиге! И то у Данканы были Адмирал и шпоры, а у Мэджика Карим
Собственно, Карим в 71, Билл Уолтон в 77. Уолтон так точно ярко выраженный лидер был. Бёрд в 81
Из более давних Расселл.
Кобе на четвертый сезон в лиге, хотя там Шак.
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Если подумать, то по сути никто перед вторым контрактом и не стал чемпионом, разве что Тим и Мэджик на уме, остальные взяли уже когда как минимум 5-7 лет были в лиге! И то у Данканы были Адмирал и шпоры, а у Мэджика Карим
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