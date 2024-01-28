«Бурсаспор» намерен подать в суд на Душана Алимпиевича из-за неприличных жестов

Теги происшествия Бешикташ Баскетбол - видео чемпионат Турции Душан Алимпиевич Бурсаспор Баскетбол

Душан Алимпиевич позволил себе неприличные жесты в адрес скамейки «Бурсаспора».

«Бурсаспор» пообещал подать в суд на своего бывшего главного тренера Алимпиевича, нынешнего главного тренера стамбульского «Бешикташа».

Инцидент произошел во время недавнего матча, в котором «Бешикташ» победил «Бурсаспор» со счетом 88:59.

После игры «Бурсаспор» опубликовал заявление, в котором пообещал подать в суд на Алимпиевича и раскритиковал тренера за «неподобающее» поведение.

«Мы считаем, что сербский тренер Душан Алимпиевич, у которого каждую неделю случаются разные скандалы и проблемы со многими спортсменами и тренерами, показал это не только клубу «Бурсаспор», а всему турецкому народу и турецкому спорту. Мы призываем Федерацию баскетбола Турции и всех политиков, представляющих наш город, принять меры по наказанию этого человека на самом высоком уровне», – говорится в заявлении.

Алимпиевич тренировал «Бурсаспор» с 2020 по 2023 год и помог клубу выйти в финал Еврокубка в сезоне-2021/22, получив награду «Тренер года».

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