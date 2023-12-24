Душан Алимпиевич: «Это уже второй матч, когда команда гостей исполнила 45 штрафных бросков»

Главный тренер «Бешикташа» раскритиковал судей турецкой лиги.

« » потерпел поражение в дерби от « » – 83:89.

«Должен сказать следующее: это второй матч для меня и моей команды, когда команда гостей исполнила 45 штрафных бросков.

Я не знаю, что завтра сказать своим игрокам. Что такое защитный цилиндр? Как играть с контактом? Как играть жестко? Я не знаю, чему учить своих игроков.

У меня уже был матч с 45 штрафными бросками. Еще не закончилась первая половина сезона, а уже две команды забросили нам 90 штрафных», – сказал Душан Алимпиевич.