Душан Алимпиевич: «Это уже второй матч, когда команда гостей исполнила 45 штрафных бросков»
Главный тренер «Бешикташа» раскритиковал судей турецкой лиги.
«Бешикташ» потерпел поражение в дерби от «Галатасарая» – 83:89.
«Должен сказать следующее: это второй матч для меня и моей команды, когда команда гостей исполнила 45 штрафных бросков.
Я не знаю, что завтра сказать своим игрокам. Что такое защитный цилиндр? Как играть с контактом? Как играть жестко? Я не знаю, чему учить своих игроков.
У меня уже был матч с 45 штрафными бросками. Еще не закончилась первая половина сезона, а уже две команды забросили нам 90 штрафных», – сказал Душан Алимпиевич.