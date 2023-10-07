Центровой « » подтвердил слова Желько Обрадовича о том, что интересуется тренерскими семинарами.

«Я не смотрю много семинаров, но вообще мне нравится это дело. Смотрел Обрадовича и пару других тренеров, Душана Алимпиевича, который сейчас тренирует «Бешикташ». Смотрел семина , который сейчас работает в «Атланте». В общем, смотрел несколько семинаров.

Если хочешь добиться успеха, нужно быть фанатиком баскетбола, это должно стать твоей жизнью. И мне нравится пробовать что-то новое, почему нет?» – заявил Йокич.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА