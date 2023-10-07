Никола Йокич о просмотре тренерских семинаров: «Если хочешь добиться успеха, нужно быть фанатиком»

Теги Денвер Желимир Обрадович НБА Игор Кокошков Никола Йокич Душан Алимпиевич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич подтвердил слова Желько Обрадовича о том, что интересуется тренерскими семинарами.

«Я не смотрю много семинаров, но вообще мне нравится это дело. Смотрел Обрадовича и пару других тренеров, Душана Алимпиевича, который сейчас тренирует «Бешикташ». Смотрел семина Игора Кокошкова, который сейчас работает в «Атланте». В общем, смотрел несколько семинаров. 

Если хочешь добиться успеха, нужно быть фанатиком баскетбола, это должно стать твоей жизнью. И мне нравится пробовать что-то новое, почему нет?» – заявил Йокич.

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3 комментария

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wallenberg
Неудивительно, шутить на тему скачек, пропуска парада и не особой эмоциональности Йокича во время празднования чемпионства можно сколько угодно, но чемпионство с таким подходом ему никогда бы не светило. Посещение семинаров - это ещё одно доказательство того, что Йокич старается постоянно прогрессировать и вполне возможно на самом деле что после окончания карьеры любитель скачек из Сомбора станет ещё и первоклассным тренером.
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+4
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wallenberg
Ответ Budabuda
он же говорил, что ему насрать на баскетбол и скорее завершить карьеру и забыть про него.
Такого Йокич никогда не говорил.
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0
+2
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Budabuda
он же говорил, что ему насрать на баскетбол и скорее завершить карьеру и забыть про него.
0
0
0
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