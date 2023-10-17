Эргин Атаман раскритиковал турецких игроков: «Покажи свои способности, и я позволю тебе играть»
Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман высказался о заявлении Душана Алимпиевича («Бешикташ»), который подверг резкой критике отношение к работе турецких игроков.
«Никто не может сказать: «Итудис не дает играть турецким игрокам, Атаман не дает играть турецким игрокам». Покажи свои игровые способности, и я позволю тебе играть.
Например, Сертач Шанлы продемонстрировал свои способности, попал в ротацию и стал стартовым центровым команды, выигравшей Евролигу.
Вместо того, чтобы комментировать слова Алимпиевича, некоторым игрокам стоит найти мотивацию и больше тренироваться», – сказал Атаман.
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