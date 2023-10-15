Болельщики «Бурсаспора» устроили жесткий прием бывшему тренеру команды Душану Алимпиевичу

Главный тренер « » Душан Алимпиевич в первом гостевом матче против своей бывшей команды «Бурсаспора» встретил особое отношение местных болельщиков.

Болельщики « » подготовились к встрече с бывшим тренером своей команды, которую тот покинул в межсезонье после трех лет работы.

Алимпиевич покинул «Бурсаспор» после расторжения контракта, поскольку клуб столкнулся с финансовыми трудностями и не смог платить тренеру его зарплату. Защитник Дерек Нидэм и генеральный менеджер Недим Ючел перешли в «Бешикташ» вместе с Алимпиевичем.

Во время матча болельщики «Бурсаспора» развернули плакат, говорящий о том, что Алимпиевич, Нидэм и Ючел гонятся за деньгами.

Также болельщики напечатали стодолларовые купюры с лицом Алимпиевича.

После завершения матча, который «Бурса» выиграла в овертайме, Алимпиевич вступил в стычку с защитником соперника Омером Утку Алем. Сербский тренер оттолкнул игрока и хотел пойти за него, но их разняла охрана.

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