Болельщики «Бурсаспора» устроили жесткий прием бывшему тренеру команды Душану Алимпиевичу

Теги происшествия Бешикташ болельщики фото чемпионат Турции Дерек Нидэм Душан Алимпиевич Бурсаспор Баскетбол

Главный тренер «Бешикташа» Душан Алимпиевич в первом гостевом матче против своей бывшей команды «Бурсаспора» встретил особое отношение местных болельщиков.

Болельщики «Бурсы» подготовились к встрече с бывшим тренером своей команды, которую тот покинул в межсезонье после трех лет работы.

Алимпиевич покинул «Бурсаспор» после расторжения контракта, поскольку клуб столкнулся с финансовыми трудностями и не смог платить тренеру его зарплату. Защитник Дерек Нидэм и генеральный менеджер Недим Ючел перешли в «Бешикташ» вместе с Алимпиевичем.

Во время матча болельщики «Бурсаспора» развернули плакат, говорящий о том, что Алимпиевич, Нидэм и Ючел гонятся за деньгами.

Также болельщики напечатали стодолларовые купюры с лицом Алимпиевича.

После завершения матча, который «Бурса» выиграла в овертайме, Алимпиевич вступил в стычку с защитником соперника Омером Утку Алем. Сербский тренер оттолкнул игрока и хотел пойти за него, но их разняла охрана.

Оказывается, Чемберлен мучился после признания о сексе с 10 тысячами женщин. Новая документалка раскрывает «Голиафа» по-другому

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Muller
Серб видимо должен в турецкие дебри дерби вникать..смешные эти турки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий