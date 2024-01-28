«Енисей» вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ

Теги Локомотив-Кубань Енисей Единая лига ВТБ Самара Парма Баскетбол

Поражение «Самары» гарантировало «Енисею» выход в плей-офф сезона Лиги ВТБ-23/24.

В воскресенье, 28 января, «Самара» уступила в гостях «Локомотиву-Кубань» (76:91). Второе поражение подряд практически лишило волжскую команду шансов на место в Топ-6 лиги.

«Енисей» (14-10) в свою очередь гарантировал себе попадание в шестерку сильнейших команд. У красноярцев преимущество в личных встречах и перед «Пармой» (14-10), и перед «Самарой» (13-12).

«Парме» для попадания в плей-офф достаточно будет обыграть «Минск» в гостях 29 января.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий