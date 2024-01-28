«Енисей» вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ

Поражение «Самары» гарантировало «Енисею» выход в плей-офф сезона Лиги ВТБ-23/24.

В воскресенье, 28 января, « » уступила в гостях «Локомотиву-Кубань» (76:91). Второе поражение подряд практически лишило волжскую команду шансов на место в Топ-6 лиги.

« » (14-10) в свою очередь гарантировал себе попадание в шестерку сильнейших команд. У красноярцев преимущество в личных встречах и перед «Пармой» (14-10), и перед «Самарой» (13-12).

«Парме» для попадания в плей-офф достаточно будет обыграть «Минск» в гостях 29 января.