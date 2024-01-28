Зоран Лукич: «В прошлом матче сделали отличный подарок сопернику. Сегодня уже не оказались столь щедры»

Главный тренер «НН» Зоран Лукич прокомментировал победу над «Зенитом» – 68:64.

«Крайне важная победа для нас, особенно после того обидного поражения в Москве с ЦСКА.

Как и говорил, мы в том матче сделали отличный подарок сопернику. К счастью, в сегодняшний игре уже не оказались столь щедры. Хотя были близки к повторению той же ситуации в концовке. Игрок, отдававший пас, потом подошел и сказал: « , как сердце, все в порядке?».

Слава богу, на табло осталась разница в четыре очка. Мы полностью контролировали этот матч от начала и до конца и заслужили эту победу», – сказал главный тренер «Нижнего Новгорода».

В предыдущем матче Лиги ВТБ «НН» позволил ЦСКА отыграть отставание в 5 очков за 6 секунд и уступил в овертайме.