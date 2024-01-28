Зоран Лукич: «В прошлом матче сделали отличный подарок сопернику. Сегодня уже не оказались столь щедры»

Теги Зенит БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «НН» Зоран Лукич прокомментировал победу над «Зенитом» – 68:64.

«Крайне важная победа для нас, особенно после того обидного поражения в Москве с ЦСКА.

Как и говорил, мы в том матче сделали отличный подарок сопернику. К счастью, в сегодняшний игре уже не оказались столь щедры. Хотя были близки к повторению той же ситуации в концовке. Игрок, отдававший пас, потом подошел и сказал: «Зоран, как сердце, все в порядке?».

Слава богу, на табло осталась разница в четыре очка. Мы полностью контролировали этот матч от начала и до конца и заслужили эту победу», – сказал главный тренер «Нижнего Новгорода».

В предыдущем матче Лиги ВТБ «НН» позволил ЦСКА отыграть отставание в 5 очков за 6 секунд и уступил в овертайме.

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