Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – «Зенит», «Локомотив-Кубань» против «Самары»

Теги результаты Локомотив-Кубань Зенит БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Астана Самара Руна Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут.

«Нижний Новгород» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом», «Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет «Самару».

Российская «Руна» встретится с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Пари Нижний Новгород – Зенит
Дата проведения
28 января, 14.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – Самара
Дата проведения
28 января, 15.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Руна – Астана
Дата проведения
28 января, 16.00, «Дворец спорта Динамо»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 22-3, УНИКС – 19-6, Зенит – 17-7, Локомотив-Кубань – 17-7, Енисей – 14-10, Парма – 14-10, Самара – 13-11, Уралмаш – 11-13, Руна – 10-14, Астана – 10-14, Автодор – 9-16, МБА – 8-17, Нижний Новгород – 6-18, Минск – 0-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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