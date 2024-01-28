Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – «Зенит», «Локомотив-Кубань» против «Самары»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут.
«Нижний Новгород» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом», «Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет «Самару».
Российская «Руна» встретится с казахстанской «Астаной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 января, 14.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 28 января, 15.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 28 января, 16.00, «Дворец спорта Динамо»
Положение команд: ЦСКА – 22-3, УНИКС – 19-6, Зенит – 17-7, Локомотив-Кубань – 17-7, Енисей – 14-10, Парма – 14-10, Самара – 13-11, Уралмаш – 11-13, Руна – 10-14, Астана – 10-14, Автодор – 9-16, МБА – 8-17, Нижний Новгород – 6-18, Минск – 0-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.